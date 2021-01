1 Al GF Vip Tommaso Zorzi riceve un nuovo aereo ed è convinto che il mittente sia un famoso cantante (VIDEO)

Sabato di aerei (ben 8) quest’oggi al GF Vip, giorno inusuale, ma a quanto pare davvero ricco. Tra i tanti ne è giunto uno dedicato a Tommaso Zorzi, con una scritta sospetta. L’influencer è convinto che il mittente di questo misterioso messaggio sia un famoso cantante. Il testo scelto è il seguente: “Tommy – non TZ- Caffè fuori? #Unknown”

Un po’ incupito in questi giorni, alla visione di queste parole, Tommaso Zorzi si è lasciato andare ad un sorriso e ha fatto varie ipotesi e conversando con Stefania Orlando ha detto: “Io ho un dubbio, però è una delle mie pippe mentali. Ti ricordi quando ho mandato un messaggio a Mahmood per andare a prendere un caffè? Sono pazzo… potrebbe essere! Qui dentro ne abbiamo parlato. Io mi ero firmato Tommy Z. Dici di sì?”.

L’espressione sorpresa di Stefania, che già conosceva questa storia, non ha lasciato spazio a grandi interpretazioni: “Magari. Non è impossibile! Amore a maggior ragione vengo”, ha esclamato ironica. Giulia Salemi curiosa ha chiesto a Tommaso Zorzi se ha o meno capito chi è il mittente di questo messaggio e lui ha dichiarato di avere qualche sospetto: “Ma lo conosco?” e l’influencer ha risposto, senza svelare troppo: “Di nome sì…”.

Tommaso è convinto che Mahmood gli abbia mandato un aereo firmandosi unknown e lo dice a Stefania #GFVIP pic.twitter.com/5FAGm3vQse — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) January 16, 2021

Poco dopo Tommaso Zorzi è entrato in casa per consumare il pranzo e ha raccontato tutto agli altri inquilini. Oltre a spiegare il messaggio dell’aereo ricevuto, l‘influencer è tornato sull’episodio, che già aveva rivelato: “Una volta ho mandato un messaggio a una persona, al quale non mi ha mai risposto. Io gli dissi ‘Ciao non ci conosciamo, però ho avuto il tuo numero ecc’. Poi mi sono firmato Tommy Z”.

All’ascolto del racconto sia Samantha de Grenet che Rosalinda Cannavò si sono dette sicure che il sospetto di Tommaso Zorzi può essere più che plausibile.

Tommaso suppone che l'aereo ricevuto possa essere da parte di Mahmood #tzvip #sovip pic.twitter.com/tKK16fqQuS — Il Grande Flagello (@grande_flagello) January 16, 2021

Non abbiamo ovviamente la certezza che Mahmood abbia inviato un aereo a Tommaso Zorzi, ma l’idea l’ha fatto sorridere. Chissà se un giorno scopriremo mai la verità!