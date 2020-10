1 Dopo la lite con Francesco Oppini, Tommaso Zorzi inizia a dubitare del suo amico: l’amicizia tra i due è in crisi? Ecco le parole del blogger

Serata movimentata nella casa del Grande Fratello Vip 5. Poche ore fa infatti a stravolgere gli equilibri della casa è stato un videomessaggio di Matilde Brandi, che ha duramente attaccato Tommaso Zorzi, Maria Teresa Ruta, Guenda Goria e Stefania Orlando. A quel punto proprio il blogger ha reagito alle parole della ballerina, dando il via ad una serie di scontri che non sono passati inosservati. L’influencer ha avuto un faccia a faccia dapprima con Elisabetta Gregoraci, e poi con niente che meno che con Francesco Oppini. Poco dopo la lite con quest’ultimo però proprio Zorzi ha iniziato a dubitare del suo amico, facendo un lungo sfogo con le sue compagne della stanza blu. Già qualche ora fa nel mentre il web ha sospettato che il figlio di Alba Parietti si sia avvicinato a Tommaso per strategia, a seguito di alcune sue controverse dichiarazioni.

Adesso ad avere dei dubbi su Francesco Oppini è dunque anche Tommaso Zorzi. Il blogger si è così lasciato andare ad un forte sfogo, essendo amareggiato dalla lite e da quanto avvenuto. Queste le sue dichiarazioni:

“Sai chi mi fa girare il c**zo? Francesco Oppini, perché in queste situazioni è un parac**o con la P maiuscola. Inizia a non essermi chiaro, allora sei davvero un parac**o, non puoi non prendere una posizione su sta roba e dirmi che devo capire quello che dice la gente”.

ATTENZIONE, SI STA ACCORGENDO DI OPPINI#gfvip pic.twitter.com/tgukr65XMx — UNA ZORZINA QUALUNQUE (@sonia_p_20) October 22, 2020

Cosa accadrà dunque a questo punto? Tommaso Zorzi e Francesco Oppini avranno modo di chiarire la situazione oppure l’amicizia tra i due andrà in crisi? Non resta che attendere le prossime ore per scoprirlo.