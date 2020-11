3 Tommaso Zorzi e Giulia Salemi non si sopportano? Parla Alfonso Signorini

Il rapporto tra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi dentro la casa è poco limpido e sincero? A mettere in dubbio la veridicità di questa amicizia è stato il conduttore del Grande Fratello Vip Alfonso Signorini. Nel corso di un suo intervento nel programma web Casa Chi, che va in onda sul profilo Instagram della rivista, il direttore ha sganciato una bomba sul rapporto tra i due.

Un rapporto di cui abbiamo già parlato in passato e che vi abbiamo indicato come in crisi. Tommaso e Giulia erano infatti molto amici in passato, ma qualcosa tra i due si era rotto prima dell’ingresso della Salemi nella casa. Sembra che i due si fossero persi di vista da qualche tempo e che non fossero più legati come un tempo, versione dei fatti confermata anche dall’influencer Chiara Biasi che ha parlato di un livore non celato di Zorzi.

La stessa Giulia Salemi era apparsa alquanto terrorizzata di una possibile reazione di Tommaso Zorzi durante il suo ingresso in casa. Tutto però è sembrato risolversi per il meglio, con il ragazzo che è apparso entusiasta nell’accogliere l’influencer “persiana” in casa. Signorini però non sembra convinto della veridicità del loro legame e ha insinuato alcuni dubbi.

LA BOMBA DI ALFONSO SIGNORINI SU TOMMASO ZORZI E GIULIA SALEMI🚨🚨 #GFVIP pic.twitter.com/q1PvF0HdDp — reality out of context ™ (@TRASHPERSON18) November 17, 2020

“Sicuramente Zorzi con Giulia ha fatto buon viso a cattivo gioco, nel senso che i loro rapporti erano molto tesi prima di entrare nella casa del Grande Fratello. Non si salutavano da almeno un anno, si ignoravano completamente. Lui non le risparmiava nemmeno frecciatine“, ha garantito il conduttore del GF Vip.

“Quando se l’è trovata davanti ha subito sfoderato il suo sorriso migliore e l’ha abbracciata in un abbraccio fraterno. Sa solo lui quello che ha pensato quando si è trovato Giulia di fronte. Non dimentichiamo che Zorzi sa fare televisione – ha continuato – bisogna vedere se questa tregua armata durerà oppure no. Sapete meglio di me che nella casa del Grande Fratello le soluzioni diplomatiche durano pochissimo“.

Attualmente però i due hanno ben altre gatte da pelare nella casa…