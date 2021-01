1 Al GF Vip Tommaso Zorzi “ricatta” gli autori dopo il prolungamento e fa delle richieste ben precise. Ecco cosa ha detto (VIDEO)

La notizia del prolungamento del GF Vip ha provocato nuovi malumori nella Casa tra i concorrenti, vogliosi di riabbracciare i propri cari. Tra loro Stefania Orlando, Tommaso Zorzi, Rosalinda Cannavò o ancora Andrea Zelletta. La prima dopo aver scoperto anche alcune dichiarazioni dell’ex marito, ha minacciato di andare via, il secondo invece, ha avuto un crollo nervoso in bagno. Aiutati dai loro compagni, entrambi si sono pian piano ripresi, ma il meneghino ha pensato bene di ricattare gli autori.

Secondo Tommaso Zorzi, infatti, se gli addetti ai lavori del GF vogliono che il programma continui con loro presenti, devono necessariamente assecondare alcune loro richieste. Piccole cose che fanno però la differenza.

Nella notte in giardino Tommaso e Stefania si sono trovati a conversare, quando tra una sigaretta e qualche pensiero l’influencer meneghino ha fatto notare alla sua amica: “Però posso dirti? Adesso con loro abbiamo un po’ il coltello dalla parte del manico. Film, vino”. Stefania Orlando si è detta d’accordo con Tommaso Zorzi e ha puntualizzato subito: “Film tutte le sere” e ancora Tommaso ha aggiunto prontamente: “Magari non tutte le sere, ma due volte a settimana sì, o no? Ci guardiamo i film al posto di farceli nella testa!”

"Adesso abbiamo il coltello dalla parte del manico: film tutte le sere e vino"

Scatta il duetto su "maledetta primavera"

La regia li asseconda #tzvip #gfvip #sovip #iostoconstefania pic.twitter.com/4iswqsnG8V — Il Grande Flagello (@grande_flagello) January 19, 2021

Poco dopo Tommaso Zorzi e Stefania Orlando si sono lasciati andare e hanno cantato insieme uno dei brani storici del repertorio musicale di Loretta Goggi: “Maledetta primavera”. Il GF per assecondarli, in un secondo momento, ha deciso di aggiungere la base sotto e regalare ad entrambi un momento di svago.

Nottata assai turbolenta a Cinecittà per i vipponi. Riusciranno a resistere fino alla fine? E gli autori asseconderanno le loro richieste? Difficile a dirsi ora, ma ci auguriamo, ovviamente, che tutti i concorrenti possano continuare il cammino e che sia solo il televoto a decidere per loro.