2 Tommaso Zorzi tocca il seno della nuova entrata Selvaggia Roma e si complimenta con il suo chirurgo: il video che sta facendo il giro del web

Tommaso Zorzi sembra davvero entusiasta per il nuovo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip. In poche ore dal suo arrivo nella casa più spiata d’Italia Selvaggia Roma ha già scombussolato gli equilibri facendo alcune dichiarazioni choc. In primo luogo l’influencer ha dichiarato di essersi scambiata qualche bacio con Pierpaolo Pretelli, che ha però negato qualsiasi trascorso di carattere sentimentale.

Successivamente è stato il turno di Enock Barwuah. La Roma ha infatti confessato di essersi baciata con il fratello di Mario Balotelli questa estate, quando lui era già fidanzato con l’attuale compagna. Nelle scorse ore l’ex partecipante di Temptation Island si è resa poi partecipe di un divertente siparietto con Tommaso, il cui video sta facendo il giro del web.

Tommaso che tasta le tette di Selvaggia alle 4 di mattina ⚰️😂 #GFVIP pic.twitter.com/bbcJqBab6E — BORING (@headandthoughts) November 14, 2020

“Beh amore, fammi vedere un attimo la tetta – ha chiesto Tommaso Zorzi alla new entry – beh amore, c’è…ma è tua?“. Alla risposta negativa di Selvaggia Roma, l’influencer ha perciò chiesto alla nuova coinquilina di poter toccare con mano il frutto del lavoro chirurgico. “Guarda che seno che le ha fatto“, ha poi fatto notare agli altri membri della stanza blu Tommaso dopo aver tastato. Zorzi ha poi confessato di essere molto felice per l’arrivo di Selvaggia.

“A me non interessa chi ha ragione o chi ha torto – aveva detto in riferimento alla storia tra lei ed Enock – So solo che prima ero annoiato e adesso mi diverto“. Non c’è che dire, il ciclone Roma ha iniziato a fare danni e c’è chi è già pronto a godersi lo spettacolo con pop-corn alla mano.

