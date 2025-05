A distanza di mesi dal dissing, Tony Effe è tornato a parlare di Fedez e Chiara Ferragni nel suo libro. Scopriamo insieme una piccola anteprima di cosa ha detto.

Nel suo libro Non volevo ma lo sono, come ripreso da Esse Magazine e da Alessandro Rosica, Tony Effe ha deciso di raccontare per la prima volta la sua versione dei fatti sul rapporto con Fedez, tra vecchie collaborazioni, tensioni personali e dissing musicali diventati virali.

“Io e lui ci conosciamo da anni, il nostro rapporto è stato sia professionale che umano”, ha scritto il rapper romano, ricordando che il primo contratto di management firmato dalla Dark Polo Gang fu proprio con l’agenzia di Fedez. Per un periodo, i due si sono frequentati anche fuori dall’ambito lavorativo.

Tutto cambia nel 2024, con l’uscita di Icon: “Il mio secondo disco è esploso e lui, che appena vede un po’ di hype si fionda, ha cominciato ad avvicinarsi dopo che le nostre strade si sono separate”. Da lì Tony Effe ha ricordato che avrebbe ricevuto messaggi e video quotidiani da parte di Fedez: “Lo conosco. Capisco che vuole qualcosa. Mi propone di andare con lui al Coachella, tutto pagato, ma non mi fido”.

Fedez, secondo la versione del fidanzato di Giulia De Lellis, avrebbe insistito per un featuring estivo: “In palestra mi chiede di fare un feat, ma avevo già un pezzo e gli dico di no”. La situazione degenera dopo una cena con amici, tra cui Chiara Ferragni (ex moglie di Fedez). Cosa sarebbe successo lì? Tony Effe ha spiegato tra le righe del libro: “Con lei si parlava tranquillamente, ma con i paparazzi addosso è diventato uno scoop. Il giorno dopo lui mi blocca ovunque. Cercava di attaccarsi alla mia energia”.

Poco dopo, è arrivato poi il dissing da parte di Fedez nel brano con Niky Savage. Tony Effe ha quindi pensato di rispondere nel Red Bull 64 Bars. Ha poi però scoperto qualcosa di strano: “Emis Killa mi scrive chiedendomi se il pezzo fosse su Fedez. Rimango di sasso: in studio c’era una talpa, licenziata poco dopo”. Anche se l’amico Lazza stava per uscire con un nuovo disco, “la macchina era partita”.

Un racconto schietto e senza filtri quello di Tony Effe, che ha svelato il dietro le quinte di una delle faide più chiacchierate della scena rap italiana. Fedez come risponderà?