Dopo la fine della relazione con Tony Renda, Jenny Guardiano ha ritrovato l’amore e in queste ore ha presentato il suo nuovo fidanzato. In seguito l’ex volto di Temptation Island ha lanciato un’ennesima bordata al suo ex compagno.

Jenny Guardiano si è fidanzata

Negli ultimi mesi a finire al centro di diversi botta e risposta social sono stati Jenny Guardiano e Tony Renda. Gli ex volti di Temptation Island, dopo la fine della loro relazione, hanno iniziato a scontrarsi duramente e col passare del tempo se ne sono dette di ogni. A oggi però pare che i due abbiano voltato pagina e che si siano lasciati alle spalle i giorni della loro storia.

Proprio in queste settimane infatti Jenny ha ritrovato l’amore e nelle ultime ore, nel corso di un’intervista a FanPage, ha presentato il suo nuovo fidanzato. Lui si chiama Giovanni Tarantino ed è un giovane imprenditore totalmente estraneo al mondo dello spettacolo. Tuttavia la Guardiano, nel parlare del suo compagno, non ha potuto fare a meno di fare un paragone con il suo ex e ha così lanciato una nuova bordata a Tony. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Giovanni è una persona dolce, è un ragazzo buono, che si impegna tanto sul lavoro e che passa ogni giorno a rendermi felice. Mi regala mazzi di fiori giganti, mi fa sempre delle sorprese, cosa alla quale non ero assolutamente abituata perché nella vecchia relazione non ho mai ricevuto neanche un fiore colto da un campo o un regalo in sette anni. Mi fa strano”.

Ma non è finita qui. Continuando ad elogiare il suo nuovo fidanzato Giovanni, Jenny Guardiano afferma:

“È una persona che mi include in tutto, parla benissimo di me, mi valorizza tanto nella relazione e sul lavoro. Mi mette al primo posto in tutti i progetti. Insieme possiamo costruire qualcosa di bello. È una relazione sana e pura con una persona degna di avermi accanto e non perché io mi senta chissà chi, ma oggi è difficile trovare un ragazzo del genere”.