In queste ore a tornare al centro dell’attenzione è stato TrigNO, protagonista della 24esima edizione di Amici di Maria De Filippi. A intervenire è stata infatti l’ex fidanzata del cantante, che gli ha scritto una lettera di fuoco.

Le parole dell’ex di TrigNO

Quest’anno tra i protagonisti di Amici 24 c’è stato anche TrigNO. Il cantante, come chi ha seguito il talent show ben sa, negli ultimi mesi ha trovato il consenso tra il pubblico ed è così arrivato a vincere il circuito canto. In queste settimane dunque Pietro ha dato ufficialmente il via alla sua carriera e dopo aver pubblicato il suo primo EP è partito per un lungo tour instore, durante il quale ha avuto modo di incontrare per la prima volta i suoi fan. Nelle ultime ore però qualcosa ha riportato il giovane artista al centro dell’attenzione.

Come in molti forse sapranno, quando a settembre TrigNO è entrato ad Amici 24 era fidanzato con la modella e tiktoker Ege Monaco. Una manciata di settimane dopo però il cantante si è avvicinato alla ballerina Chiara Bacci e tra i due è nato l’amore. L’influencer così adesso, a distanza di mesi dall’accaduto, ha deciso di intervenire e tramite il settimanale DiPiù ha scritto una lettera al suo ex fidanzato, accusandolo di tradimento. Queste le dichiarazioni della Monaco:

“Caro TrigNO, tu mi hai tradito in televisione davanti a tutti e io sono finita in terapia. Non vivevo più. Questa storia ha riaperto ferite legate all’abbandono. Sono stata adottata a quattro anni e porto ancora addosso le cicatrici di quel trauma. Non meritavo di essere cancellata così, come se non fossi mai esistita”.

Ma non è finita qui. Ege Monaco sostiene anche che il celebre brano A un passo da me, che ha dato il nome anche all’EP di TrigNO, sarebbe stato ispirato a lei. Ecco cosa ha affermato la tiktoker in merito: “C’è una strofa che parla di una valigia. Una frase mia, legata a quando ero una bambina che cercava una famiglia”.

Il cantante nel mentre non è ancora intervenuto per dire la sua sulla faccenda e non è chiaro se nelle prossime ore vorrà rompere il silenzio.