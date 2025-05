In queste ore TrigNO ha rilasciato le sue prime interviste e proprio in una di queste ha parlato di Chiara, rivelando se ha già rivisto la ballerina dopo la finale di Amici. Ecco cosa ha raccontato il cantante.

TrigNO parla di Chiara

All’interno della scuola di Amici 24, come chi ha seguito il talent show di Maria De Filippi ben sa, è nato l’amore tra TrigNO e Chiara. Il cantante e la ballerina hanno così fatto battere il cuore a tutto il pubblico di Canale 5, diventando in breve una delle coppie più amate di questa edizione. I fan nel mentre hanno atteso con ansia il momento in cui i due si sarebbero riabbracciati e adesso sembrerebbero arrivare ottime notizie. Proprio Pietro ha infatti rilasciato un’intervista per Cosmopolitan e nel corso della chiacchierata ha parlato naturalmente di Chiara, rivelato anche se ha già rivisto la ballerina dopo la finale di Amici. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Chiara nella scuola mi ha aiutato a smussare certe parti del mio carattere. È stata la mia parte razionale per un lungo periodo. Quando perdevo le staffe, c’era lei a calmarmi. Se ci siamo visti dopo la finale? Sì, mi ha fatto una sorpresa: è venuta ad Asti”.

Ma non è finita qui. TrigNO ha anche parlato del futuro insieme a Chiara e parlando anche di un’ipotetica convivenza a Milano ha aggiunto: “Gliel’ho chiesto. Mi sarebbe piaciuto molto, ma ha ricevuto proposte bellissime all’estero. C’è sempre la possibilità che torni ad Amici come professionista — sarebbe la cosa più semplice per noi — ma non è il momento giusto. Anche Maria le ha consigliato di partire. E io sono felice per lei”.

Al momento dunque il cantante e la ballerina sono concentrati sulle loro rispettive carriere. A questa splendida coppia però facciamo un enorme in bocca al lupo.