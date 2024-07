Poche ore fa Francesca Sorrentino con un post sui social ha annunciato la fine della relazione con Manuel Maura. L’ex volto di Temptation Island nel mentre viene beccato in compagnia di un’altra donna.

La segnalazione su Manuel Maura

Solo lo scorso anno a partecipare a Temptation Island sono stati Manuel Maura e Francesca Sorrentino. Come in molti ricorderanno, ben presto tra i due emersero diversi problemi che portarono la coppia a dirsi addio. Tuttavia pochi mesi dopo la fine del reality show i due annunciarono sui social l’inaspettato ritorno di fiamma. Di recente però si è iniziato a mormorare di una nuova presunta crisi tra Manuel e Francesca, che in queste ore è stata confermata. Con un post sui suoi profili infatti la Sorrentino ha annunciato la fine della sua storia con Maura, senza però rivelare i motivi che hanno causato la rottura. L’ex protagonista del reality show ha così affermato:

“Come avete potuto intuire, la mia relazione con Manuel è finita. Ho aspettato prima di dire qualcosa perché volevo metabolizzare e valutare le varie fasi di questo momento e per riprendere in mano la mia vita. […] Per quanto riguarda il motivo, penso sia meglio tacere”.

A distanza di poche ore dall’annuncio della rottura con Francesca Sorrentino però l’ex volto di Temptation Island è tornato al centro dell’attenzione. Come riporta Amedeo Venza, Manuel Maura è stato beccato con un’altra donna in atteggiamenti inequivocabili. Tuttavia al momento non è chiaro se tra i due ci sia un semplice flirt o se invece sia nata una storia d’amore.

Manuel nel mentre non è ancora intervenuto per dare la sua versione dei fatti in merito alla separazione da Francesca e non sappiamo se nelle prossime ore deciderà di dire la sua per la prima volta. Non resta che attendere dunque per scoprire cosa succederà.