Sanremo

Nicolò Figini | 13 Febbraio 2023

Sanremo 2023

La reazione di Ultimo e Ramazzotti

Eros Ramazzotti e Ultimo si sono esibiti insieme durante la serata delle cover al Festival di Sanremo 2023. La serata è stata ricca di ospiti importanti e le performance sono state davvero molto emozionanti. Basti pensare a Giorgia ed Elisa, le quali hanno cantato “Di sole e d’azzurro” e “Luce“. Ma anche Marco Mengoni ha portato all’Ariston il Kingdom Choir per la canzone “Let it be“. Il coro è molto conosciuto in tutto il mondo da quando ha cantato alle nozze del Principe Harry e di Meghan Markle.

A far parlare è stata però la performance del cantante romano e di Ramazzotti. Quest’ultimo, il quale stava interpretando un medley dei suoi brani più famosi, a un certo punto ha combinato un danno dimenticandosi un frase del suo stesso testo. Ovviamente, da bravo professionista, ha subito recuperato. Ma la sua reazione è stata catturata dalle telecamere del Dietro Festival. Come possiamo vedere nel video qui sotto, infatti, non è parso molto contento. Entrambi hanno rivelato che il gobbo non stava funzionando e questo non ha potuto permettere loro di leggere il testo in caso di difficoltà.

Nel frattempo Ultimo, che si è classificato quarto a Sanremo 2023, si prepara a una nuova avventura, ovvero la pubblicazione del suo nuovo album. Questo prende il nome della canzone che ha portato sul palco dell’Ariston, ovvero Alba:

“In Alba faccio riferimento ai sogni, ai dubbi sul senso della vita, alle speranze e alla voglia di superarsi. L’amore arriva solo nel momento finale, quando negli ultimi versi dico: “quando vivi un giorno bello ridi e pensami, a me basta solo questo per non perderti”. Quello di cui parlo è un amore universale.

Credo che amore non sia solo vivere sotto lo stesso tetto, avere figli o dormire insieme. Si può amare anche senza parlarsi mai e vivendo in parti diverse del mondo“.

L’album uscirà il 17 febbraio 2023. Seguiteci per altre news.