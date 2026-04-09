Una storia di mistero e relazioni familiari nella nuova serie di Rai 1 (in onda dal 9 aprile in prima serata) Uno sbirro in Appennino. Protagonista assoluto, il commissario Vasco Benassi, interpretato da Claudio Bisio. Poliziotto sessantenne, è conosciuto a Bologna come il miglior sbirro della città. Dopo un errore, viene trasferito nel suo paese d’origine, Muntagò, un paese dell’Appennino bolognese dove le tradizioni resistono al tempo e lo spopolamento si fa sentire.

«È un uomo arrivato a una certa età, senza figli. Si porta dietro un passato importante: torna spesso nella casa di famiglia sull’Appennino, un posto grande, pieno di ricordi», spiega Bisio, che con questo personaggio dice di avere ben poco in comune. Cosa? Lo potrete scoprire nell’articolo integrale di Tiziana Cialdea, disponibile sul nuovo numero di Novella 2000, in edicola da mercoledì 8 aprile.

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