A La Pennicanza Fiorello ha commentato il ritorno di Karaoke su Canale 5. La trasmissione che è stata presentata dal conduttore, come rivelato, è stata affidata a Michelle Hunziker. Ecco la reazione dello showman.

Nella giornata di ieri, dopo alcuni rumor, Mediaset ha confermato che prossimamente sono in arrivo delle trasmissioni affidate a Michelle Hunziker. Una di queste è Super Karaoke, format popolare lanciato in TV in passato da Fiorello. Insomma possiamo dire che è stata una delle sue “creature”.

La notizia del ritorno del programma ha velocemente fatto il giro dei vari siti e dei social, arrivando ovviamente a La Pennicanza. Fiorello in modo ironico ha commentato la notizia dell’arrivo di Karaoke su Canale 5. Dopo un “urlo disperato”, è uscito dallo studio e si è lanciato tra il pubblico per ritornare poi in postazione come se niente fosse successo.

Le parole del conduttore

Ironicamente Fiorello ha detto scherzoso:

“È come passare sotto una scala: chiunque faccia quel programma dopo di me muore! Michelle, lascia stare… Apri l’ombrello dentro casa ma non lo fare! Non è questione di bravura: è come fare l’Eucarestia o camminare sulle acque dopo di lui”.

Ovviamente ha anche ricordato quando il revival del programma, nella primavera del 2015 è stato affidato ad Angelo Pintus su Italia 1. A riguardo ha detto: “Io mi taccio… So che sono persone intelligenti e torneranno indietro”.

Insomma seppur scherzoso Fiorello ha commentato questo atteso ritorno della sua storica trasmissione su Canale 5. Vedremo ora cosa ci attenderà e come se la caverà Michelle Hunziker, che non è di certo nuova alla conduzione di format musicali.

