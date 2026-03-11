Fiorello commenta il ritorno di Karaoke su Canale 5, con la conduzione di Michelle Hunziker
È arrivato il commento di Fiorello alla notizia del ritorno di Karaoke con Michelle Hunziker
A La Pennicanza Fiorello ha commentato il ritorno di Karaoke su Canale 5. La trasmissione che è stata presentata dal conduttore, come rivelato, è stata affidata a Michelle Hunziker. Ecco la reazione dello showman.
Fiorello commenta il ritorno di Karaoke
Nella giornata di ieri, dopo alcuni rumor, Mediaset ha confermato che prossimamente sono in arrivo delle trasmissioni affidate a Michelle Hunziker. Una di queste è Super Karaoke, format popolare lanciato in TV in passato da Fiorello. Insomma possiamo dire che è stata una delle sue “creature”.
La notizia del ritorno del programma ha velocemente fatto il giro dei vari siti e dei social, arrivando ovviamente a La Pennicanza. Fiorello in modo ironico ha commentato la notizia dell’arrivo di Karaoke su Canale 5. Dopo un “urlo disperato”, è uscito dallo studio e si è lanciato tra il pubblico per ritornare poi in postazione come se niente fosse successo.
Le parole del conduttore
Ironicamente Fiorello ha detto scherzoso:
“È come passare sotto una scala: chiunque faccia quel programma dopo di me muore! Michelle, lascia stare… Apri l’ombrello dentro casa ma non lo fare! Non è questione di bravura: è come fare l’Eucarestia o camminare sulle acque dopo di lui”.
Ovviamente ha anche ricordato quando il revival del programma, nella primavera del 2015 è stato affidato ad Angelo Pintus su Italia 1. A riguardo ha detto: “Io mi taccio… So che sono persone intelligenti e torneranno indietro”.
Insomma seppur scherzoso Fiorello ha commentato questo atteso ritorno della sua storica trasmissione su Canale 5. Vedremo ora cosa ci attenderà e come se la caverà Michelle Hunziker, che non è di certo nuova alla conduzione di format musicali.
