In questa settimana, oggi 20 ottobre 2025 si è tenuta una nuova registrazione: ecco tutte le anticipazioni di Uomini e Donne tra Trono Classico e Trono Over.

Dopo la scorsa settimana, oggi si è tenuta una nuova registrazione del dating show di Canale 5. Lorenzo Pugnaloni ha reso note nel dettaglio le news e tutte le anticipazioni di Uomini e Donne di oggi 20 ottobre.

Come rivelano le anticipazioni di Uomini e Donne della registrazione di oggi, ci sono stati diversi colpi di scena, a partire da Mario Lenti, che ha deciso di chiudere definitivamente la frequentazione con Cinzia Paolini. Nessuna seconda possibilità, quindi, per la coppia. Ma Cinzia non è rimasta da sola a lungo: pare infatti che abbia già iniziato a uscire con Paolo, voltando pagina con una nuova conoscenza.

Nel frattempo, Rocco ha cercato nuovamente un confronto con Cinzia, ma le continue discussioni tra i due hanno creato solo confusione. Non si capisce più che intenzioni abbiano l’uno con l’altra. Maria De Filippi, stanca della situazione caotica e poco chiara, ha deciso di intervenire con fermezza sostenendo di non volerli più a centro studio. A quel punto, Cinzia ha persino restituito a Rocco un abito che lui le aveva regalato, chiudendo simbolicamente il capitolo.

Le anticipazioni di Uomini e Donne proseguono con un altro momento di tensione: Magda ha avuto un acceso confronto con Sebastiano Mignosa, che ha deciso di conoscere una nuova dama scesa in studio per lui. Il gesto ha fatto infuriare Magda e ha segnato la fine della loro breve conoscenza.

Non è andata meglio tra Sabrina Zago e Nicola: la loro frequentazione si è già conclusa. Sabrina è infatti tornata oggi nel parterre, pronta forse per nuove esperienze.

Passando al trono classico di Uomini e Donne, Flavio Ubirti è stato motivo di grande attenzione. Dopo quanto successo nella scorsa registrazione, oggi ha vissuto il suo primo bacio con Martina Cardamone durante una romantica esterna al mare. L’atmosfera era perfetta, e il momento è stato molto tenero.

Flavio ha avuto anche un’uscita con una nuova corteggiatrice, Angela, che ha organizzato un simpatico “gioco dei sapori”. Tuttavia, tra loro non è scattata alcuna scintilla. Intanto, Denise ha deciso di autoeliminarsi, chiudendo così il suo percorso nel programma.

Come riportano le anticipazioni di Uomini e Donne, oggi non si è parlato di Sara Gaudenzi e Cristiana Anania. Sicuramente nella prossima registrazione sarà anche il loro turno.