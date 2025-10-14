Quest’oggi martedì 14 ottobre 2025 si è tenuta la nuova registrazione di Uomini e Donne: le anticipazioni e cosa è successo durante la puntata.

Anticipazioni Uomini e Donne 14 ottobre 2025

Ci eravamo lasciati con un colpo di scena incredibile! Dopo uno scontro, infatti, Jakub si è auto eliminato dal ruolo di corteggiatore di Cristiana. Una situazione che ha acceso i riflettori su quella che sarebbe stata la nuova registrazione di Uomini e Donne. Dalle anticipazioni fornite da Lorenzo Pugnaloni e da Fanpage.it, sappiamo che quanto successo in seguito… non è da meno!

Questo perché a quanto pare Jakub ha nuovamente spiazzato tutti. Motivo? Il corteggiatore è tornato in studio, ma non per chiarire con Cristiana, ma piuttosto per Sara! Sì, avete capito bene. È stata la nuova tronista a chiedere di lui, che ha poi scelto di restare.

Sarà curioso scoprire ora come reagirà Cristiana a questo colpo di scena e come si comporterà Jakub nei confronti di Sara. Riusciranno a instaurare un bel legame i due e andare avanti con la conoscenza? Nelle prossime registrazioni sicuramente avremo più dettagli a riguardo.

Queste al momento le uniche informazioni per quel che riguarda il Trono Classico di Uomini e Donne secondo le anticipazioni. Ma non è finita, perché in questa registrazione si è parlato anche del Trono Over.

Registrazione U&D oggi

Successivamente sempre dalle anticipazioni di Uomini e Donne della registrazione di oggi 14 ottobre 2025 sappiamo che Federico, che inizialmente aveva chiuso con Agnese lasciando spazio ad altre dame, ha avuto modo di rivederla. Ebbene tra loro ci sono stati anche dei baci!

La cosa incredibile peraltro è che Federico avrebbe parlato anche di un’intensità del 75% di frequentazione con Agnese.

La seconda parte, invece, è stata dedicata alla sfilata dei protagonisti del Trono Over, vinta proprio da Agnese.