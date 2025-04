Durante l’ultima registrazione di Uomini e Donne le anticipazioni riferiscono che è successo davvero di tutto! Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Uomini e Donne anticipazioni Trono Over

Presso gli studi di Uomini e Donne ieri si è tenuta una nuova registrazione, in cui è successa davvero la qualunque tra liti, segnalazioni e molto altro. A fornirci tutti i dettagli Lollo Magazine con i vari dettagli e approfondimenti.

Spazio subito al Trono Over, secondo le anticipazioni di Uomini e Donne. Tutto è iniziato con Gemma Galgani a centro studio. Insieme a lei Arcangelo e Marina. Il cavaliere ha chiuso con quest’ultima perché non è più voluta uscire con lui e ha detto di volersi focalizzare su Gemma.

In studio il gesto di Arcangelo è stato visto come un “ripiego”. Per tale ragione Tina Cipollari ha voluto dire la sua e questo ha scaturito un’accesa discussione tra lei e il cavaliere. Pare siano volate anche parole grosse tra le parti!

Sempre le anticipazioni di Uomini e Donne informano anche che sarebbe scoppiato il caos in studio tra Francesca Cruciani e Giovanni Siciliano. Lui è andato da lei a Bracciano ma quello che sarebbe dovuto essere un momento piacevole, si è trasformato in una pesante discussione. La dama gli ha anche tirato una scarpa! In studio la discussione è proseguita.

Ma non è finita certamente qui, dato che anche per Giuseppe e Rosanna le cose non sembrano andare meglio. Lui ha detto di essere innamorato della dama, ma lei l’esatto opposto. Rosanna ha pure esposto qualche lamentela, spiegando di trovarlo molto invadente.

Il tutto si è concluso poi con l’epilogo del trono di Tina Cipollari. Il suo corteggiatore Cosimo Dadorante è entrato in studio, ha salutato tutti e ha portato dei regali non solo all’opinionista, ma ha riservato un pensiero anche a Gianni Sperti, Tinì Cansino e Maria De Filippi.

Anticipazioni Trono Classico

E non solo il Trono Over! Anche il Trono Classico ieri ha avuto la sua bella dose di adrenalina! In puntata infatti, come riferiscono le anticipazioni di Uomini e Donne, Maria ha chiamato a centro studio Gianmarco Steri e la corteggiatrice Nadia Di Diodato e ha mandato in onda un rvm con la loro esterna.

Lui ha detto che il loro percorso è un crescendo e la vede nella sua quotidianità tra amici e famiglia. Cristina Ferrara (su di lei è arrivata una segnalazione) in studio ha ammesso di essere infastidita ma non ha contestato lui, piuttosto ha cominciato a litigare con Nadia. Se ne sono dette di ogni!

Poi in seguito, come riferiscono le anticipazioni di Uomini e Donne, mentre Gianmarco si stava confrontando con Cristina, Nadia ha lasciato lo studio perché ha ammesso di sentirsi a “disagio”. Secondo il suo parere infatti il tronista sarebbe preso da lei solo caratterialmente e non fisicamente.

A differenza di altre volte, però Gianmarco è rimasto in studio e sembra essersi molto avvicinato a Cristina.

Cosa succederà quindi nelle prossime anticipazioni di Uomini e Donne?