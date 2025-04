Altra segnalazione a Uomini e Donne! Una corteggiatrice del tronista Gianmarco Steri, pare sia finita nel mirino. Motivo? Sarebbe stata pizzicata insieme in un ristorante con un professionista di Amici! Ecco tutti i dettagli in merito…

Uomini e Donne, la segnalazione sulla corteggiatrice

A Uomini e Donne non sembra esserci proprio pace e l’ultima registrazione sembra esserne la prova provata, come ripreso da LorenzoPugnaloni.it.

Le ultime anticipazioni di Uomini e Donne ci hanno fornito diversi dettagli sui protagonisti del dating show. Dopo l’epilogo del trono di Tina Cipollari, è arrivata una segnalazione su una delle corteggiatrici di Gianmarco Steri. Facciamo riferimento a Cristina.

LEGGI ANCHE: Uomini e Donne anticipazioni e spoiler registrazione 24 aprile

La dama Margherita, a quanto pare molto interessata al Trono Classico, in studio ha comunicato a Maria De Filippi e a tutti i presenti di avere qualcosa in mano sulla corteggiatrice. Su di lei ha infatti detto di averla vista con Lorenzo, professionista di Amici. Stando al racconto della dama i due si sarebbero incontrati in un ristorante e avrebbero addirittura parlato per ore.

Al momento non ci sono ulteriori dettagli sulla faccenda, ma questo è quanto riportato da LorenzoPugnaloni.it sul suo profilo Instagram, tra le storie:

“ULTERIORE NOTIZIA CHOC! Margherita ha portato una segnalazione su Cristina, che è stata vista con Lorenzo (professionista di Amici). Secondo la dama si sono incontrati in un ristorante e hanno parlato per ore”.

Storia Instagram di Lorenzo Pugnaloni su Uomini e Donne

Insomma dopo la faccenda sul cugino di Nadia che lavorerebbe nel salone di barbiere di Gianmarco e questa nuova segnalazione su Cristina, il tronista sembra vedere via via vacillare le sue certezze e il suo trono a Uomini e Donne sembrerebbe essere seriamente a rischio. Si tratta di segnalazioni che capiremo se saranno o meno confermate o smentite dai diretti interessati.

Questo ci permetterà anche di capire che piega prenderà il percorso di Gianmarco a Uomini e Donne.