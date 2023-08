NEWS

Nicolò Figini | 27 Agosto 2023

Uomini e donne

Nuovi rumor su Brando di Uomini e Donne

Pochi giorni fa abbiamo fatto la conoscenza dei nuovi tronisti dell’edizione 2023/2024 di Uomini e Donne. Tra i ragazzi ci sono Cristian e Brando. Di quest’ultimo, nonostante non sia ancora iniziato il programma, si sta già parlando moltissimo a causa di una presunta fidanzata. Molte sono state le segnalazioni che hanno lanciato questa indiscrezione:

“Questo era fidanzato fino a ieri con Alice. Mettevano Stories insieme e tutto quanto. Sono scioccata. Però lei effettivamente lo taggava. invece lui no. Forse non poteva far sapere che ci usciva ancora”.

A intervenire sui social, per poi cancellare la Storia, è stata proprio questa Alice. La ragazza ha smentito qualsiasi coinvolgimento sentimentale e ha affermato che tra loro c’è sempre stata solo amicizia. Hanno condiviso un alloggio solo per motivi di lavoro. Nelle scorse ore è stata pubblicata sul web anche una foto che li ritrae insieme a un cagnolino. Che cosa sta succedendo?

Qui sotto possiamo leggere una segnalazione, arrivata ad Amedeo Venza su Instagram, nella quale qualcuno smentisce che tra loro ci sia del tenero oggi. In passato lei è stata la sua ex ragazza ma adesso sarebbe semplicemente una sua amica e convivente. Infatti entrambi hanno frequentato persone diverse.

Nuove indiscrezioni sul tronista Brando e la presunta fidanzata

Al momento non sappiamo quale sia la realtà. Sia in negativo, sia in positivo si tratta solamente di rumor che non hanno ricevuto conferma. Staremo a vedere cosa accadrà. Nel frattempo continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.