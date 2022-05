Uomini e Donne, ecco chi ha scelto Veronica Rimondi (ANTICIPAZIONI)

La scelta di Veronica a Uomini e Donne

Veronica Rimondi è arrivata a Uomini e Donne poche settimane fa. Nella puntata in onda il 23 marzo 2022. Il suo percorso è stato abbastanza lineare e la sua indecisione si è fermata, alla fine, su due ragazzi. Stiamo parlando di Matteo Farnea e Andrea Della Cioppa. Nella giornata di oggi, 19 maggio 2022, è stata registrata l’ultima puntata del reality condotto da Maria De Filippi.

Secondo le anticipazioni riportate anche dal sito quellochetuttivoglionosapere.it la Tronista ha scelto. Il percorso di Veronica è stato un po’ accidentato. Matteo ha fin da subito suscitato l’interesse della ragazza e anche Tina Cipollari gli ha rivolto svariati complimenti. Andrea, invece, ha un fisico scolpito vista la sua professione da personal trainer e ha dei modi gentili. Nell’ultima esterna è scattato il bacio tra lui e Veronica. Quando, però, ha scoperto che non è stato il solo a essere privilegiato del gesto ha abbandonato lo studio.

In seguito è tornato per confrontarsi con la Tronista. Ma alla fine con chi ha lasciato lo studio di Uomini e Donne Veronica Rimondi? La sua Scelta è stata Matteo Farnea. Il pubblico a casa vedrà la puntata in questione venerdì 3 giugno 2022. La prossima settimana, invece, a scegliere sarà il turno di Luca Salatino. Anche sul suo conto sono già state rivelate le sorti. Il Tronista ha dovuto scegliere tra Soraia Allam e Lilli Pugliese.

Voi che cosa ne pensate? Vi piacciono le scelte che hanno fatto i due Tronisti del dating show? Oppure avete qualche critica da fare? Scrivetecelo con un commento! L’appuntamento con Uomini e Donne è a settembre con nuovi volti e tante altre storie da raccontare. Continuate a seguirci per non perdere news e svariate anticipazioni.

