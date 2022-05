Litigio tra i fratelli Tavassi, Edoardo finisce in lacrime (VIDEO)

Litigio tra Edoardo e Guendalina Tavassi a L’Isola dei famosi

Oggi pomeriggio, nel daytime de L’Isola dei famosi, c’è stato un litigio tra due naufraghi che nessuno si aspettava. Si perché ad essere coinvolti sono stati i fratelli Tavassi: Edoardo e Guendalina. Cosa è successo? Perché sono arrivati a discutere animatamente tanto da far finire lui in lacrime? Vi raccontiamo tutto.

Lo spirito dell’Isola ha fatto recapitare ai naufraghi un messaggio che era in pratica rivolto proprio a Guendalina. L’influencer doveva dire, senza peli sulla lingua, tutto ciò che pensava di ognuno dei suoi compagni. E questi non avevano diritto di replica. Successivamente, se l’Isola avesse trovato veritiere le sue parole, le sarebbe arrivata una dolce sorpresa da dividere con altri due naufraghi.

Seguendo l’ordine scelto dalla redazione de L’Isola dei famosi, Guendalina ha detto la sua, senza mezzi termini, sui suoi compagni di avventura. Ha quindi parlato in modo poco carino si Mercedesz, del nuovo arrivato Gennaro, per non parlare di Roger che lo trova il più falso di tutti.

Quando Guendalina è arrivata al fratello Edoardo Tavassi non ci è andata leggera. Dopo avergli detto che gli vuole bene e lei è la persona che lo ama più al mondo, ha elencato una serie di difetti che lo hanno un po’ spiazzato. Ha infatti detto che lui non l’ascolta e non le dà ma retta. Inoltre ha aggiunto che passa le giornate a fare la buca sulla stuoia. Edoardo ci è rimasto molto male e infatti dopo si è messo in disparte.

A quel punto Guendalina ha chiesto spiegazioni e lì è iniziata la discussione. Edoardo ha detto che si aspettava almeno qualche parola carina e di supporto, poiché lui non avrebbe mai parlato così male di lei. Guendalina si è difesa dicendo di non vederci niente di strano in quello che gli ha detto, ribadendo che è partita subito col dire che gli vuole bene. Quando poi è arrivata la ricompensa, la Tavassi ha deciso di dividerla con Carmen e Maria Laura e questa cosa ha infastidito il fratello. Tra l’altro, sul finale, lui sembra anche piangere. Potete vedere tutto quello che è succeso nel video QUI.

E vi ricordiamo che domani sera, venerdì 20 maggio, va in onda una nuova puntata de L’Isola dei famosi, l’ultima col doppio appuntamento. Infatti dalla prossima settima la diretta sarà solo il lunedì fino al 27 giugno, giorno della finale del reality.

