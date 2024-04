Uomini e Donne, è davvero crisi per Roberta e Alessandro? Lei svela come stanno le cose

Social

Andrea Sanna | 14 Aprile 2024

Uomini e donne

Cosa succede per la coppia di Uomini e Donne formata da Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua? C’è davvero crisi tra loro come si vocifera da giorni? L’ex dama ha deciso di fare chiarezza sulla faccenda e svelare come stanno realmente le cose.

Uomini e Donne, è crisi tra Roberta e Alessandro?

Tra i gossip del momento non solo Fedez e Chiara Ferragni ma anche tanti protagonisti di Uomini e Donne sono sempre al centro dell’attenzione mediatica. In particolare facciamo riferimento ad Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua che dopo aver lasciato Uomini e Donne, avrebbero attraversato una crisi, almeno stando ai rumor.

LEGGI ANCHE: Uomini e Donne, l’ex tronista Teresanna Pugliese è incinta per la seconda volta (VIDEO)

Da qui via via hanno cominciato a circolare in maniera sempre più prepotente le voci di maretta tra i due. Il tutto avvalorato da alcune segnalazioni arrivate a Deianira Marzano: “Pare che Alessandro avesse i piedi in più scarpe“, ha riportato l’influencer.

Peraltro si è anche parlato di un utente che ha detto di essere sicuro che Alessandro sarebbe tornato a Uomini e Donne a settembre. In più una storia pubblicata dall’ex dama ha rilasciato una foto con su scritto: “Non puoi commettere lo stesso errore due volte. La seconda volta che lo fai non è un errore, è una scelta“.

Da qui si è cominciato a fare delle ipotesi ma ci ha pensato Roberta Di Padua a fare chiarezza una volta per tutte e smentire i chiacchiericci. Su Instagram ha condiviso una foto dove si tiene per mano con l’ex cavaliere del dating show di Canale 5.

La storia Instagram di Roberta Di Padua – Uomini e Donne

Insomma nonostante i tanti rumor sul loro conto tra Roberta e Alessandro procede tutto a meraviglia e di questo non possiamo che essere felici per loro.