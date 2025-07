Due donne si fingono autrici di Uomini e Donne e truffano un aspirante Cavaliere che voleva partecipare al dating show di Maria De Filippi. Ecco cosa è accaduto.

Due finte autrici di Uomini e Donne indagate per truffa

Tra un mese e mezzo circa partiranno ufficialmente le registrazioni della nuova edizione di Uomini e Donne, che andrà in onda in tv a settembre. Il pubblico attende già con ansia di scoprire cosa accadrà all’interno del dating show di Maria De Filippi e come al solito ne vedremo di belle. I telespettatori infatti non vedono l’ora di sapere cosa sarà accaduto ai protagonisti del Trono Over durante l’estate e chi saranno i nuovi tronisti del Classico. In attesa di saperne di più però nelle ultime ore è accaduto qualcosa che ha lasciato in molti senza parole. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Stando a quanto fa sapere Il Corriere dell’Umbria, due donne, 66 e 71 anni, si sarebbero finte autrici del dating show di Canale 5 e avrebbero truffato un uomo che sognava di partecipare al programma. Secondo quanto si legge, le persone in questione avrebbero fatto credere all’aspirante Cavaliere che pagando 5mila euro avrebbe avuto un posto in trasmissione. Ma non solo. L’uomo, che non avrebbe fatto le dovute verifiche, avrebbe consegnato il denaro, pagando una somma aggiuntiva di 100 euro per dei “regali”. Uno sarebbe dovuto essere destinato a Maria De Filippi, l’altro sarebbe stato una donazione ad una onlus che si occupava di gatti randagi, intitolata a Maurizio Costanzo.

Dopo alcune telefonate, le due finte autrici di Uomini e Donne avrebbero convinto l’uomo a recarsi a Roma per sostenere dei provini. Una volta scoperto l’inganno però l’aspirante concorrente avrebbe capito di essere stato raggirato. Attualmente dunque, come si legge, sarebbero partite le indagini per truffa e le due donne nelle scorse ore sarebbero comparse davanti al giudice.

L’episodio naturalmente sta già facendo discutere il web e di certo non è passato inosservato.