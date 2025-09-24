Il 25 settembre 2025, seppur di giovedì, va eccezionalmente in onda una nuova puntata de La notte nel cuore: anticipazioni e trama completa dell’episodio.

Anticipazioni La notte nel cuore 25 settembre

Nella puntata di La notte nel cuore del 25 settembre, la trama si fa sempre più avvincente e carica di colpi di scena. Sevilay e Melek si ritrovano in una situazione drammatica: l’auto su cui viaggiano è bloccata sul bordo di un crepaccio, con il pericolo che cada nel burrone sottostante a ogni minimo movimento.

La suspense è alle stelle mentre le due donne restano intrappolate, in attesa dei soccorsi. Cihan, nel frattempo, non perde un momento e resta in linea con Hikmet, seguendo con ansia le operazioni di salvataggio.

Fortunatamente, Sevilay e Melek vengono salvate e portate in ospedale. Ma non sono gli unici a giungere sul posto: Nuh e Cihan arrivano poco dopo.

La situazione si fa ancora più tesa quando Melek, che ha un appuntamento con la ginecologa per un’ecografia, comunica una decisione drastica. Nonostante l’implorante perdono di Cihan, Melek gli fa sapere che non intende più avere nulla a che fare con lui e con la sua famiglia. La donna ha deciso di crescere il bambino insieme al suo fratello gemello, allontanandosi definitivamente dal suo passato.

Nel frattempo, Hikmet cerca di persuadere Sevilay a tornare a casa, ma anche questa volta senza successo. Le sue parole non sembrano avere alcun effetto, mentre Sevilay rimane irremovibile nel suo rifiuto.

Ma non finisce qui. Cihan è determinato a trovare Esat e la sua strategia non si ferma davanti a nulla, Blocca carte di credito e conto bancario del giovane, mettendolo in una difficile situazione economica. Questo gli permette, quasi involontariamente, di scoprire dove si nasconde Esat, e manda immediatamente i suoi uomini a prenderlo.

La tensione cresce ulteriormente quando Cihan cerca di scoprire se Tahsin sia davvero suo zio. Tuttavia, Samet resta riluttante e si rifiuta di ammettere che suo padre fosse un uomo crudele e spregevole.

Le anticipazioni de La notte nel cuore continuano a promettere emozioni forti. La puntata del 25 settembre si preannuncia quindi come un altro episodio per niente scontato con i protagonisti costretti a prendere scelte decisive.

Quante puntate ha la serie turca

In Italia ancora non è chiaro quante puntate vedremo de La notte nel cuore. Ciò dipenderà dalla scelta di Mediaset.

È bene ricordare però che in Turchia la prima stagione originale vanta ben 34 episodi.

Quando va in onda La notte nel cuore e dov’è stata girata

Proseguiamo con altre domande a cui dare una risposta. Precisamente quando va in onda La notte nel cuore? La serie turca questa settimana va in onda anche giovedì 25 settembre, oltre a domenica sera, come consueto appuntamento di Canale 5, in prima serata.

A fare da cornice a questa storia è la splendida Cappadocia, in Turchia. Le riprese si differenziano tra Göreme, Ürgüp, Ortahisar e la fortezza Ortahisar Kalesi. Questo rende ancor più suggestivo il racconto.

Come vedere La notte nel cuore in TV e in streaming

Se avete intenzione di seguire La notte nel cuore, avete due possibilità ben precise. In TV su Canale 5, mentre in streaming su Mediaset Infinity, mediante tutti i mezzi a disposizione. Ciò vi permetterà peraltro di recuperare le puntate perse o guardarla per la prima volta.