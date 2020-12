Il momento esatto del gavettone di Tina Cipollari a Gemma Galgani

1 Durante la puntata di Uomini e donne del 17 dicembre, Tina Cipollari ha fatto un gavettone a Gemma Galgani. Ecco il momento esatto.

Oggi, giovedì 17 dicembre, è andata in onda una nuova puntata di Uomini e donne e c’è stato uno dei tanti scontri tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. Tutto è cominciato da un battibecco e la dama ha minacciato l’opinionista di tirarle l’acqua che aveva nella sua bottiglietta. Tina, quindi, è andata dietro le quintee ha preso il bottiglione del distributore d’acqua, tra l’altro molto pesante. In studio le due si sono lanciate un po’ d’acqua reciprocamente. Ma è stato solo qualche schizzo che ha bagnato più in terra che le due litiganti.

Successivamente, però, mentre al centro studio si stavano confrontando Armando Incarnato con Brunilde e Lucrezia Comanducci, è accaduto l’impensabile. Maria De Filippi stava parlando spiegando il pensiero di Armando e improvvisamente si è interrotta rimanendo sconvolta. Cosa è successo? Tina Cipollari, in modo velocissimo, senza che nessuno la notasse perché tutti intenti a seguire i protagonisti a centro studio, ha fatto un gavettone a Gemma Galgani.

Lo sapevo che Tina prendeva il secchio per buttarlo a Gemma 😂😂😂😂😂 #UominieDonne pic.twitter.com/7lg57Pzg6T — Alberto Breani 🎄🎅🎁 💕🎶 (@ilbreano) December 17, 2020

Come potete notare, purtroppo la telecamera stava inquadrando prima Lucrezia e poi Maria. Quindi il momento esatto in cui Tina Cipollari è arrivata furtiva alle spalle di Gemma Galgani non è andato in onda.

Adesso però abbiamo il momento esatto del gavettone…