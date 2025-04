Oggi nel corso della nuova puntata di Uomini e Donne il Cavaliere Guido si è sentito poco bene e si è così fatto visitare dal medico. Non è mancata la reazione di Tina Cipollari, che ha lasciato lo studio per andare a controllare la situazione nel backstage.

Cosa è accaduto a Uomini e Donne

Manca all’incirca un mese alla fine di questa edizione di Uomini e Donne e anche quest’anno i protagonisti del dating show di Maria De Filippi ci hanno regalato grandi emozioni. Il pubblico intanto attende con ansia la scelta di Gianmarco Steri, che arriverà tra qualche settimana, e in molti si chiedono con chi il tronista lascerà la trasmissione di Canale 5. In attesa di scoprirlo, oggi nel corso della nuova puntata andata in onda è accaduto qualcosa che non è passato inosservato.

Il Cavaliere Guido, che come è noto sta frequentando Sabrina, si è infatti sentito male e così non è riuscito inizialmente a entrare in studio. Il protagonista del Trono Over è infatti rimasto nel backstage e si è fatto visitare dal medico, che prontamente gli ha misurato la pressione. La stessa Maria De Filippi ha spiegato che Guido, avendo qualche linea di febbre, non era in grado di entrare in studio per un confronto con Sabrina.

LEGGI ANCHE: Amici 24, Francesco si sente male durante le prove per il Serale

A quel punto però è arrivata la reazione di Tina Cipollari che, non credendo alle parole del Cavaliere di Uomini e Donne, ha deciso di recarsi nel backstage per andare a controllare la situazione. Una volta in camerino, l’opinionista ha trovato il medico che stava visitando Guido. Quest’ultimo nel mentre poco dopo è riuscito a entrare in studio e ha avuto modo di confrontarsi con Sabrina.

Tina raggiunge Guido nel backstage, ma lui… #UominieDonne pic.twitter.com/bJblWnIC04 — Uomini e Donne (@uominiedonne) April 23, 2025

Il Cavaliere ha così rivelato di avvertire un certo allontanamento dalla Dama nell’ultimo periodo e ha fatto intendere di essere interessato anche a un’altra persona del parterre. Ma cosa accadrà dunque a questo punto tra i due? Non resta che attendere per scoprirlo.