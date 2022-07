1 Scoppia un’altra coppia di Uomini e Donne?

Sono trascorse alcune settimane da quando Luca Salatino e Soraia Ceruti hanno dato il via alla loro storia d’amore. Come sappiamo i due si sono conosciuti e innamorati a Uomini e Donne e proprio l’ex corteggiatrice ha fatto breccia nel cuore dell’ex tronista. Dopo un lungo percorso fatto di alto e bassi così Luca ha deciso di lasciare il dating show di Maria De Filippi proprio in compagna di Soraia. I due hanno così iniziato a mostrarsi sui social complici e in sintonia. Tuttavia nelle ultime ore sta accadendo qualcosa che sta facendo discutere il web. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Secondo alcuni utenti Luca e Soraia si sarebbero già lasciati, proprio come accaduto di recente a Matteo Ranieri e Valeria Cardone. All’interno del programma di Canale 5 i due ex tronisti hanno stretto una bellissima amicizia, e ancora oggi continuano a frequentarsi. Soltanto qualche ora fa Matteo e Luca si sono mostrati insieme sui social, e in seguito hanno anche tenuto una diretta su Instagram. Proprio nel corso della live però alcuni utenti hanno iniziato a sospettare che Salatino fosse ai ferri corti con la sua fidanzata.

A riportare la notizia è Deianira Marzano, che ha postato la segnalazione di un follower. La persona in questione ha fatto notare come nel corso della diretta con Matteo, l’ex tronista di Uomini e Donne non abbia mai risposto alle domande in merito alla Ceruti, nonostante le numerose curiosità dei fan. A quel punto i più si sono convinti che Luca e Soraia si siano lasciati. Al momento i due diretti interessati non sono ancora intervenuti per confermare o smentire le dicerie, tuttavia non è escluso che nelle prossime ore possano fare chiarezza sulla situazione.

