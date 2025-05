L’ultima puntata di Uomini e Donne andrà in onda in prima serata con la scelta di Gianmarco Steri: ecco la data

Stando a quanto rivelato in queste ore, l’ultima puntata di stagione di Uomini e Donne, durante la quale verrà mostrata la scelta di Gianmarco Steri, andrà in onda su Canale 5 in prima serata. Ecco la data.

Uomini e Donne arriva in prima serata

Sta per concludersi l’attuale edizione di Uomini e Donne, che anche quest’anno ha appassionato tutto il pubblico. Da domani infatti andranno in onda le ultime puntate di questa stagione, che terminerà ovviamente con la scelta di Gianmarco Steri. In questi mesi il giovane tronista si è messo alla ricerca della potenziale anima gemella e adesso, dopo un lungo percorso fatto di alti e bassi, sembrerebbe avere le idee ben chiare. A breve dunque scopriremo con chi Gianmarco lascerà il dating show di Maria De Filippi e di certo le emozioni saranno assicurate.

In attesa di scoprire cosa accadrà, poco fa è arrivata una notizia che ha lasciato tutti senza parole. Andiamo a scoprire di cosa si tratta. Stando a quanto rivela Giuseppe Candela, sembrerebbe che l’ultima puntata di questa stagione, quella della scelta di Steri, andrà in onda su Canale 5 in prima serata. Quando? Venerdì 30 maggio. Ma non è finita qui.

Secondo quanto riferisce il noto giornalista, Mediaset avrebbe deciso di sfidare la finale di Sognando Ballando con le Stelle, mettendo in programmazione Uomini e Donne e in seguito la soap turca Tradimento, che già due giorni fa ha battuto il talent show di Milly Carlucci nella gara di ascolti.

Venerdì 30 maggio, in prima serata, andrà dunque in onda su Canale 5 l’ultima puntata del dating show di Maria De Filippi. Finalmente così il pubblico scoprirà chi sarà la scelta di Gianmarco Steri. Ma cosa accadrà e con chi lascerà il programma il giovane e amato tronista? Non resta che attendere ancora qualche giorno per scoprirlo.