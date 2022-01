Uomini e Donne, Roberta e Samuele rompono il silenzio dopo la scelta

1 Le parole di Roberta dopo la scelta a Uomini e Donne

È stato un viaggio importante quello fatto da Roberta Ilaria Giusti a Uomini e Donne. La ragazza romana, arrivata per ricoprire il ruolo di tronista, si è messa a nudo davanti agli occhi dei telespettatori, mostrandosi per la sua forza, ma anche per le sue tante fragilità. Ieri pomeriggio è arrivato il tanto atteso momento della scelta. Così la tronista del dating show si è dichiarata apertamente a Samuele Carniani, felice però che presto per Luca Salatino (l’altro corteggiatore) inizierà una nuova avventura da tronista.

Poco dopo la scelta a Uomini e Donne, che Roberta e Samuele hanno seguito insieme da casa (anche gli altri ex protagonisti del programma sono parsi piuttosto coinvolti sui social), la tronista ha voluto spendere parole importanti sul suo account Instagram:

“Non so dire se questo percorso è stato perfetto, l’epilogo sicuramente si. Non avrei mai pensato di provare tutto questo. È stato un costante turbinio di emozioni forti e profonde. Una montagna russa continua che mi ha portato fino alla fine a vivere tutto al 100%. Un grazie è doveroso (anche se riduttivo) a tutte le persone che hanno fatto parte di questo viaggio. In primis a Maria e a Raffaella Mennoia per l’enorme opportunità e la fiducia riposta in me; a Claudio, Fabio e Samantha per tutte le volte che mi hanno mostrato punti di vista e scenari diversi insegnandomi ad ampliare il mio raggio di veduta; il grazie più grande a Chiara per essere stata la mia colonna portante negli ultimi mesi. E ovviamente a tutti coloro che anche solo con un messaggio o con un sorriso mi hanno supportato e dimostrato vicinanza”.

Si legge sul post di Roberta di Uomini e Donne. Infine un pensiero rivolto a Samuele Carniani, la sua scelta:

“La fine è stata l’inizio e io auguro a tutti voi di poter trovare nella vita quello che ho trovato io. Auguro a tutti di trovare qualcuno che non vada via neanche nei momenti peggiori, di trovare una persona accanto alla quale sentirvi la versione migliore di voi stessi e di saper riconoscere la bellezza dei vostri sentimenti nonostante tutte le difficoltà. Auguro a tutti di tremare a ogni sguardo, di sentire le farfalle nello stomaco a ogni bacio, di avere le mani strette costantemente con quelle della persona che vi completa. Io ho avuto la fortuna di trovarlo, e tutto questo porta il tuo nome Samuele. E se questo non è amore, se tu non sei amore, allora l’amore non esiste”.

Post che si è concluso con una frase di ‘Siccome sei’, canzone di Giordana Angi che ha accompagnato il loro momento in studio: “Siccome sei adesso io voglio soltanto restare con te”. Ma non è finita qui, perché dopo Roberta anche Samuele di Uomini e Donne. ha scritto qualcosa a riguardo…