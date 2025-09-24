A Uomini e Donne svolge il ruolo di opinionista, ma chi è Tina Cipollari? Ecco tutte le news: età, peso, vita privata e Instagram

Amata e discussa opinionista del programma di Canale 5, Uomini e Donne, sappiamo davvero tutto su chi è Tina Cipollari? Ecco nello specifico quali sono le curiosità che la riguardano come l’età, il peso, la vita privata e il profilo Instagram.

Chi è Tina Cipollari

Nome e Cognome: Tina Cipollari

Data di nascita: 14 novembre 1965

Luogo di nascita: Viterbo

Età: 59 anni

Altezza: Tina è alta 1 metro e 72 centimetri

Peso: non conosciamo il peso di Tina

Segno zodiacale: Scorpione

Professione: opinionista

Fidanzato: Tina dovrebbe essere single

Figli: Tina ha tre figli, Francesco, Mattias e Gianluca

Tatuaggi: Tina non dovrebbe avere tatuaggi

Profilo Instagram: @tinacipollarioriginal

Tina Cipollari età, peso e biografia

Di che segno zodiacale è Tina di Uomini e Donne? La biografia di Tina Cipollari ci informa che l’opinionista è nata a Viterbo il 14 novembre 1965. La sua età oggi è di 59 anni, per la precisione.

Sappiamo qual è l’altezza e il peso di Tina di Uomini e Donne? È alta 1 metro e 72 centimetri ma non abbiamo dati effettivi sul suo peso oggi. Tra l’altro come affermato da lei stessa sta svolgendo una dieta piuttosto ferrea.

Ecco come ha fatto Tina Cipollari a dimagrire, se qualcuno di voi se lo stesse domandando.

Vita privata

Cosa conosciamo della vita privata e della famiglia di Tina Cipollari e chi sono i suoi genitori? Il nome della mamma è Maria Concetta non sappiamo granché in più.

Possiamo dirvi però che ha perso suo papà e per Tina è stato un momento molto complicato e difficoltoso da affrontare. Doloroso lutto che è riuscita ad affrontare grazie all’amore dei suoi cari.

Nell’ambito di Uomini e Donne nel 2002 ha conosciuto l’hairstylist, Kikò Nalli. Con lui si è sposata poi il 12 maggio di tre anni dopo. Quanti anni ha Kikò? Nalli è del 1970, dunque la sua età è di 55 anni.

Insieme Tina Cipollari e Kikò Nalli hanno avuto tre figli: Francesco, Mattias e Gianluca. L’amore tra i due però si è concluso nel marzo 2018 quando si sono separati, sebbene la loro storia fosse terminata.

Alla fine del 2018 ha reso noto il fidanzamento con un imprenditore fiorentino di nome Vincenzo Ferrara.

A seguire nel 2021 si sono rincorse parecchie voci di una rottura con Vincenzo Ferrara, confermata dalla stessa Tina, che oggi si professa single.

Dove abita Tina Cipollari di Uomini e Donne? L’opinionista vive a Roma in una villetta insieme ai suoi tre figli. Almeno questo secondo le indicazioni fornite dal web.

Dove seguire Tina di Uomini e Donne: Instagram e social

Se vi state chiedendo dove poter seguire Tina Cipollari sui social network, la risposta è molto semplice.

L’opinionista infatti è presente sia su Instagram che su Facebook.

Qui condivide tutto ciò che riguarda il suo lavoro.

La carriera di Tina di Uomini e Donne

Da quando ha fatto la sua prima apparizione televisiva, Tina Cipollari ha avviato una carriera nel mondo della televisione e non solo. L’opinionista del dating show di Canale 5, come vedremo, ha partecipato a diverse trasmissioni, scritto dei libri e persino realizzato delle canzoni!

Non sappiamo quanto guadagna Tina Cipollari di Uomini e Donne, sebbene in molti se lo chiedano ancora oggi.

Libri

Non solo opinionista, Tina Cipollari si è dilettata anche nella scrittura di alcuni libri, che vi riportiamo qui di seguito:

Strane forme, in Simone Di Matteo, Eros e Thanatos. Terza antologia di racconti del XXI secolo; Miti e mitomani, in Simone Di Matteo, Del giorno e della notte. IV antologia di racconti del XXI secolo. Poi ancora citiamo Tina Cipollari e Simone Di Matteo, No Maria, io esco! e Piume di struzzo: Storia di una donna.

Le canzoni di Tina Cipollari

Negli anni di carriera televisiva, Tina Cipollari ha pubblicato anche due canzoni: Femme fatale nel 2001 e Hawaii nel 2002.

I programmi TV con Tina di Uomini e Donne

Durante gli anni di carriera Tina Cipollari è stata corteggiatrice a Uomini e Donne, ma anche tronista, per poi ricoprire il ruolo di opinionista. In varie trasmissioni ha avuto il piacere di essere concorrente, ma anche conduttrice, inviata, giurata e per l’appunto opinionista.

Eccoli tutti in elenco: Uomini e donne (2001-2004 corteggiatrice e tronista, dal 2008 opinionista); Buona Domenica (2002-2004) – opinionista; Il ristorante (2004-2005) – concorrente; VipMania (2005-2006) – conduttrice; Pechino Express (2016) – concorrente; Selfie – Le cose cambiano (2016-2017) – giurata; Speciale Uomini e Donne – La scelta (2019) – opinionista

Tina Cipollari a Uomini e Donne

Dopo essere stata corteggiatrice e poi tronista, Tina Cipollari oggi ricopre il ruolo di opinionista a Uomini e Donne, insieme a Gianni Sperti e Tinì Cansino.

Celebri sono le litigate tra Tina e Gemma Galgani, ma anche con altri protagonisti del programma di Canale 5. Tra i suoi “acerrimi nemici” segnaliamo anche Elio Servo, Aurora Tropea e talvolta anche Armando Incarnato.

Nel 2025 si siede anche lei sul Trono Over per cercare l’amore ed è qui che ha intrapreso la conoscenza con il cavaliere Cosimo. Tra loro si è creata fin da subito una bella affinità.

I tronisti di Uomini e Donne

Nel 202e e 2024 Tina Cipollari è tornata a Uomini e Donne come opinionista, sebbene ci siano state voci di un suo possibile addio. Il tutto smentito dalla diretta interessata.

Ma chi sono i tronisti di Uomini e Donne della nuova edizione del 2024/2025? A sedere sul trono troviamo Alessio Pecorelli, Francesca Sorrentino, Martina De Ioannon e Michele Longobardi. Ma anche Gianmarco Steri e Chiara.

Anche lei nel 2025 si è messa in gioco con il suo trono.

Buona Domenica

Dal 2002 al 2004 Tina Cipollari ha avuto il piacere di essere spesso opinionista fissa di Buona Domenica, trasmissione condotta da Maurizio Costanzo.

Sempre nei programmi del conduttore spesso l’abbiamo vista sempre come opinionista anche al Maurizio Costanzo Show.

Il ristorante

Tra il 2004 e il 2005 Tina Cipollari è stata protagonista dell’unica edizione del reality show di Rai 1, Il ristorante.

L’opinionista di Uomini e Donne è riuscita a ottenere un buon piazzamento, classificandosi seconda alle spalle del pugile Gianfranco Rosi.

Tina Cipollari a Pechino Express

A seguire nel 2016 c’è stata l’occasione di Pechino Express. Tina di Uomini e Donne ha partecipato in coppia insieme a Simone Di Matteo. I due, che hanno il preso il nome di “Gli Spostati”, si sono posizionati quarti.

Selfie – Le cose cambiano

Tra il 2016 e il 2017 l’abbiamo vista nella giuria del programma di Simona Ventura, Selfie – Le cose cambiano.

Durante la prima edizione ha condiviso questo ruolo insieme ad Aldo Montano, Daniela Del Secco D’Aragona, Yuri “Gordon” Sterrore e Paola Caruso.

Durante la seconda edizione, invece, la Cipollari ha lavorato al fianco di Platinette, Pamela Camassa, Stefano Zecchi e Alex Belli.