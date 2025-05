Stasera Uomini e Donne è andato in onda in prima serata l’ultimo appuntamento con la scelta di Gianmarco Steri. Il tronista ha lasciato il programma con Cristina Ferrara, dopo aver salutato Nadia Di Diodato. Emozionante il suo discorso: “Senza amore non si vive”.

Il discorso di Gianmarco Steri

Una puntata speciale e carica di emozioni quella andata in onda venerdì 30 maggio 2025 in prima serata su Canale 5, dove il pubblico ha assistito all’attesissima scelta di Gianmarco Steri, uno dei tronisti più seguiti dell’edizione di Uomini e Donne.

LEGGI ANCHE: Cristina, che botta! La corteggiatrice cade per terra prima della scelta (VIDEO)

Dopo mesi di conoscenze, confronti e momenti intensi vissuti in studio, il giovane romano ha portato con sé fino alla fine Cristina Ferrara e Nadia Di Diodato, le due corteggiatrici che più di tutte hanno lasciato un segno nel suo percorso nel dating show.

Come sempre accade nel momento conclusivo, Gianmarco ha avuto modo di incontrare separatamente entrambe le corteggiatrici di Uomini e Donne. Poi ha dato voce ai suoi sentimenti e tirando le somme di un’esperienza che ha definito profonda e trasformativa.

Con Nadia, il dialogo è stato sincero: nonostante il legame creatosi, le divergenze e le incomprensioni hanno pesato troppo sul cammino condiviso. Un confronto maturo in puntata a Uomini e Donne che ha lasciato comunque spazio alla gratitudine reciproca, anche se lei è sembrata distaccata.

Ma è con Cristina che si è consumato il momento più toccante della serata. Gianmarco, visibilmente emozionato e con le lacrime agli occhi, ha pronunciato un discorso che ha colpito il cuore del pubblico:

“La prima volta che ti ho visto, ho avuto delle sensazioni strane. Non mi stavi simpatica, per niente. Vedevo una ragazza misteriosa e particolare. Poi c’è stato un qualcosa che mi ha colpita, anche se eri fredda. Erano i tuoi occhi. Guardandoti tiravi fuori mi trasmettevi dolcezza, tristezza, quindi dicevo che c’era altro”.

Ha esordito il tronista di Uomini e Donne. Poi ha proseguito: “Quindi ho voluto approfondire. Tiri fuori una seduzione che mi stranisce, ma non ero preso anche se bellissima. Continuavo a non capire. C’era altro però. Vado avanti e per la prima volta ti apri. Mi scrivi la lettera dove scrivi cose intime e inizio ad avere risposte ai dubbi e viene fuori chi sei davvero, una ragazza fragile e sensibile. Io continuo a non capirti.

Questi lati belli spesso li reprimi e vado in difficoltà. Poi un momento cruciale per me, mentre dici delle cose, ti vedo piangere spesso e mi confermi le cose che pensavo e una frase mi ha colpito. Quando hai detto che hai sempre conosciuto persone marce, ma in me vedevi del buono.

Questa frase mi colpisce perché ti capisco finalmente. Così vedo una ragazza dall’animo buono e dolce che va capita e mi sono sentito uno stro**o con te e non lo meritavi. Vali tanto e che mi piace tanto e che vorrei continuare a frequentarti fuori da qui”, ha detto con la voce rotta dalla commozione il tronista di Uomini e Donne.

LEGGI ANCHE: Le parole e il primo selfie di coppia di Gianmarco e Cristina dopo la scelta (FOTO)

“Vorrei continuare a frequentarti fuori da qui!” #UominieDonne pic.twitter.com/3KohUjygWq — Uomini e Donne (@uominiedonne) May 30, 2025

Dopo queste parole cariche di significato, è arrivata la decisione tanto attesa: Cristina Ferrara è stata la scelta di Gianmarco Steri. La risposta della corteggiatrice non si è fatta attendere. Commossa e tra le lacrime ha detto “sì”, suggellando l’inizio di una nuova avventura fuori dal programma.

Sotto una pioggia di petali rossi e tra l’applauso caloroso dello studio, i due si sono abbracciati con intensità, pronti a vivere il loro sentimento lontano dalle telecamere. Resta ora la curiosità del pubblico: l’amore nato a Uomini e Donne saprà resistere nella realtà?