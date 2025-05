Poco dopo la scelta finale, sono arrivate le prime parole della neo coppia di Uomini e Donne. Ecco le dichiarazioni di Gianmarco Steri e Cristina Ferrara dopo la serata.

Uomini e Donne, le parole di Gianmarco e Cristina

La puntata in prima serata di Uomini e Donne andata in onda stasera ha regalato al pubblico un momento di grande emozione: Gianmarco Steri, dopo un lungo percorso nel programma di Maria De Filippi, ha fatto la sua scelta. Il tronista è uscito dallo studio mano nella mano con Cristina Ferrara. Un momento intenso e romantico, che ha sancito la nascita ufficiale di una nuova coppia, accolta da una pioggia di petali rossi e dagli applausi del pubblico.

Se per Cristina la scelta è stata motivo di grande gioia e commozione, per Nadia Di Diodato, la non scelta, la serata si è rivelata difficile. Visibilmente delusa, la corteggiatrice ha espresso tutto il suo dispiacere in studio, dichiarando di sentirsi ferita e amareggiata. Le sue parole hanno lasciato il segno, mostrando quanto avesse investito emotivamente in questo percorso a Uomini e Donne.

Nel frattempo, però, Gianmarco e Cristina hanno rilasciato le loro prime dichiarazioni ai microfoni di Witty TV, subito dopo la puntata. “ Sono ancora agitato. Ho dormito due ore stanotte. La tua caduta mi ha tolto la tensione di dosso – ha ammesso il tronista di Uomini e Donne – “Non mi ricordo più niente di quello che ho detto“, ha aggiunto Steri.

Anche Cristina, molto emozionata e sorridente, ha aggiunto: “Che bello, non ci credo ancora! Mi sembra di sognare. No, io ho dormito invece, meglio rispetto alle altre. Ero sicura che mi scegliessi. È passato poco tempo, quindi poi pensavo non mi scegliessi. Ma io ti ho detto sì? Sono ancora in tempo per cambiare idea”, ha detto scherzosa.

Poco dopo c’è stata la presentazione delle famiglie che si sono dette felici per questo momento. Infine abbiamo visto un ultimo istante dove i due hanno raccontato a raccontare le loro emozioni. Il tronista le ha anche spiegato meglio il perché ha voluto scegliere proprio lei.

Successivamente la redazione ha pubblicato anche il primo selfie di coppia di Gianmarco e Cristina dopo Uomini e Donne…

Post Uomini e Donne foto Gianmarco e Cristina

La nuova coppia di Uomini e Donne è apparsa unita e complice, pronta a vivere la loro relazione al di fuori del programma. Il pubblico, intanto, si divide tra chi sostiene questo legame e chi ancora si chiede se Nadia meritasse una possibilità. Ma per Gianmarco e Cristina, è tempo di iniziare davvero la propria storia!