Con dei video postati sui social, l’Uomo Gatto si scaglia contro la nuova edizione di Sarabanda e contro Enrico Papi. Ecco cosa è accaduto e le sue dichiarazioni.

Lo sfogo dell’Uomo Gatto

Uno dei concorrenti più storici di Sarabanda è senza dubbio l’Uomo Gatto. Come di certo in molti ricorderanno, il celebre volto del quiz musicale ha partecipato alla trasmissione nei primi anni 2000, tuttavia ancora oggi in molti ricordano il suo nome. In questi giorni intanto su Canale 5 è partita la nuova attesissima edizione della trasmissione condotta da Enrico Papi e in molti si sono chiesti se Gabriele Sbattella sarebbe tornato tra i concorrenti. L’ex protagonista a quel punto è intervenuto sui social e a sorpresa si è scagliato contro il presentatore e gli autori del programma. Queste le sue dichiarazioni, che non sono passate inosservate:

“Molti mi chiedono se andrò a Sarabanda. La risposta è no. Avete visto tutti come sono stato trattato. Mi hanno preso per quello che non ero. In nome dell’audience queste cose non si fanno. Non mi risulta che Gerry Scotti e Gabriele Corsi abbiano fatto cose del genere. Mi rispettavano, cosa che però quel conduttore e i suoi autori non hanno fatto. Se dovessero insistere sparerò una bella cifra di ingaggio”.

Ma non è finita qui. Successivamente l’Uomo Gatto ha anche commentato con fare pungente gli ascolti di Sarabanda, per poi fare un’ulteriore critica al programma e al campione Giuliano. Prima della partenza del quiz infatti era stato annunciato che la produzione avrebbe scelto concorrenti estranei al mondo dello spettacolo. Tuttavia Gabriele ha fatto sapere che proprio Giuliano in passato è stato tra i protagonisti di Caduta Libera. Sbattella ha così aggiunto:

“Ho due notizie su Sarabanda. La prima è che gli ascolti della scorsa puntata sono in calo. La seconda è che sono venuto a scoprire che il campione Giuliano, che è molto bravo, è stato già concorrente di Caduta Libera. Questa cosa l’ho scoperta stamattina”.

Pare dunque che l’Uomo Gatto si sia tolto qualche sassolino dalla scarpa. Il pubblico tuttavia sogna ancora di rivedere Gabriele a Sarabanda e di certo un suo eventuale ritorno sarebbe un vero colpaccio per la trasmissione.