Nonostante si parlasse di una possibile chiusura a fine agosto, a quanto pare Sarabanda proseguirà fino a fine settembre. Questo dunque porterà lo slittamento di Avanti Un Altro. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Sarabanda si allunga, slitta Avanti un Altro

Ci sono delle altre importanti novità per il palinsesto Mediaset. Sarabanda, così come La Ruota della Fortuna, sta godendo di ottimi ascolti su Canale 5 e per tale ragione è arrivata una notizia che in tanti aspettavano: la trasmissione infatti a quanto pare allungherà fino a fine settembre, lasciando poi spazio ad Avanti Un Altro.

Un cambio di programma decisamente sorprendente. Il celebre quiz musicale quindi non chiuderà i battenti il 31 agosto come previsto nelle scorse settimane, ma continuerà a quanto pare fino alle 29 settembre, regalandoci così nuove emozioni.

Una scelta che deriverebbe, come detto, dagli ascolti registrati da Enrico Papi a Sarabanda. La linea è in costante crescita e sui social il pubblico è sempre più entusiasta. C’è chi addirittura ha parlato di questo ritorno, ricordando i fasti di un tempo. Specie per il pubblico più affezionato.

Quindi ora che Sarabanda andrà in onda fino al 29 settembre, la prossima stagione di Avanti Un Altro, prevista per il primo settembre, tornerà invece dal 30, prendendo così le redini del programma di Enrico Papi.

“Siamo felici di poter offrire al pubblico un mese in più di Sarabanda. Il successo del programma ha superato le aspettative e vogliamo continuare a cavalcare questa onda positiva. Avanti un altro tornerà puntuale, con tante novità e il carisma inconfondibile di Bonolis”, ha commentato con entusiasmo la rete.

Gli appassionati di Sarabanda dunque potranno continuare a seguire le avvincenti sfide tra i protagonisti di questa edizione del quiz musicale! Per Avanti Un Altro ci sarà da attendere ancora un po’ di tempo.