Dopo Temptation Island Valentina ha accusato un’ex protagonista del programma ed è sbottata sui social: “Scrive al mio fidanzato Antonio”.

L’accusa di Valentina di Temptation Island

Un nuovo caso infiamma il post-Temptation Island: Valentina Riccio, protagonista dell’ultima edizione del reality dei sentimenti, ha lanciato sui social una vera e propria accusa pubblica. A finire nel mirino è una ex partecipante di una passata edizione del programma, che – secondo Valentina – avrebbe avuto uno scambio di messaggi sospetti con il suo attuale fidanzato, Antonio Panico.

Valentina ha scelto di rendere pubblica la questione attraverso le sue storie, chiedendo direttamente ai suoi follower cosa ne pensassero:

“Ragazzi… vorrei un vostro parere. Questa situazione è davvero ambigua. Una ragazza di una vecchia edizione di Temptation Island, tra l’altro anche fidanzata, messaggia con il mio compagno per un fatidico incontro, per una nuova amicizia”.

Ma il vero motivo del suo malumore è un altro. Valentina ha raccontato di essere totalmente all’oscuro di questi messaggi, e soprattutto di non essere mai stata nemmeno nominata nella conversazione:

“Io, ignara di tutto, noto che in questa conversazione non è mai stato menzionato il mio nome. Nemmeno per il fantastico caffè che dovevano prendersi insieme prossimamente”.

Con il suo stile diretto, l’ex volto di Temptation Island ha spiegato di non voler passare per una persona gelosa o possessiva: “Lo sapete, sono una persona trasparente, rispettosa e con valori. Soprattutto con le persone fidanzate. Non voglio sembrare psicopatica o vedere il marcio ovunque, ma… voi come la interpretereste?”.

Il nome della ragazza coinvolta non è stato svelato, ma la storia ha acceso la curiosità degli utenti e i commenti online si moltiplicano. Valentina, pur senza fare nomi, ha lasciato intendere di essere rimasta molto delusa dal comportamento, che a suo dire trascura i limiti del rispetto tra persone impegnate.

Antonio, al momento, non ha ancora replicato pubblicamente.