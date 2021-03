Valentina Persia imita Vera Gemma

Nella quinta puntata de L’Isola dei Famosi i litigi si sprecano. Non solo quelli tra Awed e Gilles Rocca, ma anche tra Valentina Persia e Vera Gemma. Parliamo, infatti, proprio di queste due concorrenti. In un filmato hanno mostrato Vera che, in presenza di Gilles, ricordava al resto del gruppo che, quando lui era stato poco bene, loro avevano affermato quanto segue: “Si stava tanto meglio senza di lui. Vi sentivate tanto bene senza di lui. Che eravate dalla sua presenza“. Per poi scoprire in quel momento da Valentina che il team glielo aveva detto anche in faccia.

La Persia, tuttavia, ha poi negato fermamente di aver mai detto una cosa del genere. In realtà, secondo quanto riporta lei, sono state altre due persone ha fare quelle dichiarazioni, senza specificare chi. Tornati in studio, poi, Ilary Blasi ha chiesto alla comica cosa le ha dato più fastidio dell’attrice. Ecco, perciò, l’imitazione di quando la Gemma è stata votata la scorsa settimana. Qui sotto, perciò, il video.

Valentina Persia, l'imitazione di Vera Gemma e l'esorcista 😂 #isola pic.twitter.com/y3w8HNhii4 — Il Grande Flagello (@grande_flagello) March 29, 2021

Ragazzi dovete stare tranquilli. Io voglio bene a tutti. Soprattutto alle donne, tranquilli. Perché io non ce l’ho con nessuno. Perché tanto, prima o poi, saremo tutti in nomination.

Finite di riportare le parole di Vera Gemma, quindi, Valentina Persia dichiara che una volta spente le telecamere l’altra naufraga ha cambiato modo di fare. Lo ha spiegato facendo l’imitazione della bambina de L’Esorcista. Si chiareranno mai le concorrenti? Per il momento non è dato saperlo. Continuate a seguirci per altre news.

