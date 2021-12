Valeria Marini prende le parti di Sophie e si scaglia contro Soleil (VIDEO)

1 Valeria Marini si schiera con Sophie Codegoni dopo la lite

Nelle scorse ore è scoppiata una violenta lite all’interno della casa del Grande Fratello Vip 6 che ha visto principalmente coinvolte Soleil Sorge e Sophie Codegoni. A seguito di questo sono poi intervenuti gli altri concorrenti, tra cui Valeria Marini e Manila Nazzaro.

Nel corso del servizio fotografico, Soleil ha chiamato Gianmaria e Sophie, definendoli comodini. Ma successivamente è andata oltra facendo una “battuta” per niente carina verso la Codegoni dicendo che era piena di plastica. A questo punto è iniziato il litigio che ha davvero fatto rimanere male Sophie, trovando quelle parole offensive, perché dette a presa in giro nei confronti di chi sceglie di sottoporsi alla chirurgia estetica.

Da quel momento nella casa è sceso il gelo e il gruppo si è speccato. In realtà molti si sono schierati con la diciannovenne. E tra questi c’è anche Valeria Marini che si è molto arrabbiata dopo le parole della Sorge. Valeria, infatti, è andata in camera dove Sophie era in lacrime. Insieme a lei c’erano anche Carmen, Francesca e Gianmaria. Qui la Marini ha difeso a spada tratta Sophie Codegoni ed è andata fortemente contro Soleil Sorge.

“Oggi ti ha attaccato gratuitamente, senza motivo. E non si fa. Che poi può dire ‘mamma mia che barba’, però che ti offende no. Adesso basta. Sophie, siamo tutti dalla tua parte, perché ha fatto un attacco gratuito senza motivo. Se lo diceva a me, la sbranavo. Non si offende una persona che non ha fatto niente e che stava andando a fare le foto”.

Valeria NERA, adoro come si è esposta, spero rimanga a lungo lì dentro #gfvip pic.twitter.com/5ZaAWwY7Dj — Villi Di Laurentis (@villisoares) December 9, 2021

Contemporaneamente, Manila Nazzaro è andata a parlare con Soleil…