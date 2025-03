Showgirl, attrice e conduttrice, conosciamo attraverso news e curiosità chi è Valeria Marini. Ecco alcune informazioni che la riguardano: dall’età, all’altezza e peso. E ancora il fidanzato, i reality e la carriera e dove seguirla su Instagram.

Chi è Valeria Marini

Nome e Cognome: Valeria Marini

Data di nascita: 14 maggio 1967

Luogo di nascita: Roma

Età: 57 anni

Altezza: 1 metro e 78 centimetri

Peso: 68 kg

Segno zodiacale: Valeria è del segno del Toro

Professione: showgirl, conduttrice e attrice

Fidanzato: Valeria dovrebbe essere single

Figli: Valeria non ha figli

Tatuaggi: sul suo corpo ha un tatuaggi

Profilo Instagram: @valeriamarini

Sito ufficiale: www.valeriamarini.com

Valeria Marini età, altezza e biografia

Apriamo la biografia con una domanda: dov’è nata Valeria Marini?

La showgirl è nata a Roma il 14 maggio 1967, l’età di Valeria Marini (all’anagrafe Valeria Virginia Laura Marini) è di 57 anni. L’altezza e il peso della showgirl sono rispettivamente di 1,78 cm e 68 kg.

Ma vediamo tutto ciò che riguarda la vita privata e il fidanzato della Marini.

Vita privata: la Marini ha un fidanzato?

Della vita privata di Valeria Marini sappiamo che dopo la separazione dei suoi genitori è andata a vivere per un periodo nella sua terra di origine (per parte di madre): la Sardegna e più precisamente a Cagliari. Ha una sorella minore, Claudia e un fratello che si chiama Fabio.

Che titolo di studio ha Valeria Marini? Quando è tornata a Roma dove ha conseguito il diploma al Liceo Classico e per poi dare il via alla sua carriera nel mondo della moda e dello spettacolo.

Nel corso della sua vita privata sono tanti gli amori che Valeria Marini si è trovata a vivere e tra i più importanti, senza dubbio, quello con il produttore cinematografico Vittorio Cecchi Gori (ex marito di Rita Rusic). Lei rimase accanto a Cecchi Gori anche durante il periodo fallimentare a livello economico e di detenzione. Nel corso della storia con l’allora Presidente della Fiorentina ha avuto anche un aborto spontaneo causato da problemi di salute. I due comunque hanno vissuto una storia molto importante, affrontando varie vicissitudini, che hanno portato poi alla rottura.

Nel 2013, poi a sorpresa, ha sposato l’imprenditore Giovanni Cottone. Dopo due anni di relazione hanno deciso di interrompere il matrimonio, attraverso il processo della Sacra Rota, questo perché l’uomo era convolato a nozze precedentemente con un’altra donna. A seguire nel 2016 il suo fidanzato è diventato Patrick Baldassari, con il quale ha instaurato prima una bellissima amicizia, sfociata poi in amore. Dopo un periodo di allontanamento, nel 2018 sono tornati insieme, ma durante l’avventura a Temptation Island Vip i due hanno messo fine alla loro frequentazione, a causa della vicinanza di Valeria Marini al tentatore Ivan Gonzalez.

Sebbene abbia parlato di una storia d’amore segreta e vari flirt, attualmente non sappiamo con chi sia impegnata sentimentalmente. Avrà o no un fidanzato dopo la relazione con Gianluigi Martino ed Eddy Siniscalchi? Al momento non è chiaro.

Nel 2021 Valeria, come raccontato ai giornali, ha subito una delicata operazione all’occhio. Tra le altre curiosità non tutti sanno ma la Marini è la madrina di battesimo di Maria, la figlia di Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi.

Ecco dove seguire Valeria Marini sui social…

Dove seguire Valeria Marini: Instagram e social

I più curiosi e coloro che volessero restare informati su tutte le novità che riguardano Valeria Marini possono consultare l’account Instagram della showgirl.

Ma sono disponibili altri social dove poter seguire Valeria, da Twitter a Facebook, così come anche il sito ufficiale.

In tutti i casi, comunque, l’ex protagonista de Il Bagaglino racconta ai propri fan non solo la sua vita nel mondo dello spettacolo, ma anche alcuni momenti lontani dai riflettori.

Carriera

Come dicevamo in precedenza, una volta tornata a Roma dove ha intrapreso la sua carriera come modella, Valeria Marini ha esordito con il nome d’arte ‘Lolly’.

Nel corso della sua carriera, tra i tantissimi lavori, specialmente negli anni ’90 in tanti la ricorderanno nella miniserie Sorellina e il principe del sogno, nelle vesti dello Spirito della fonte, insieme a Raz Degan. Ma anche come co-conduttrice al Festival di Sanremo o opinionista a CR4 – la Repubblica delle donne e Music Farm, giusto per citarne alcuni. Così come il suo ruolo in vari cinepanettoni e non solo.

Ma non solo showgirl, perché Valeria Marini negli anni ha creato una sua linea di intimo, “Seduzioni” e il pret-à-porter, “Seduzioni Diamonds”. Di anno in anno i suoi capi hanno avuto grande successo non solo tra le passerelle meneghine ma anche all’estero. Sempre negli anni ’90 ha posato anche per diversi calendari.

Intanto nel 2009 è stata protagonista di “Essere Valeria”. Si è trattato di un docu-reality formato da 4 puntate dove si è raccontata la vita privata e lavorativa della showgirl. Nel 2020, tra gli ultimi lavori, la sua presenza in due documentari. Il primo dedicato ad Alberto Sordi, il secondo a Cecchi Gori. Sempre lo stesso anno la ritroviamo anche nel programma La Presidente – Valeria Marini al Quirinale. Insomma menzionare l’intera carriera di Valeria Marini è davvero complicato per la moltitudine di cose che ha fatto. Qui riusciamo, infatti, ad elencarne solo alcune.

Tra gli ultimi progetti la pellicola Il magico mondo di Billie – Billie’s Magic World (2024). È sempre ospite di BellaMa’ su Rai 2 (dal 2024) e su Prime Video ha partecipato a Red Carpet – Vip al tappeto (2025). Sempre al 2025 risale Ne vedremo delle belle.

Canzoni

Valeria è stata grande protagonista anche a teatro e in ambito musicale con alcuni brani. Tra gli ultimissimi nel 2020 ricordiamo Boom e Il mio Natale è una bomba e Baci stellari.

Il Bagaglino

Dopo vari concorsi di bellezza è stata scoperta da Pier Francesco Pingitore che le ha dato modo di esordire nel piccolo e grande schermo, tra Il Bagaglino (dove ha avuto un ruolo rilevante insieme a Pamela Prati per anni) a vari film (tra grande e piccolo schermo) e programmi tv.

Festival di Sanremo

Maggiore popolarità per Valeria Marini è arrivata nel 1997.

Il periodo risale all’edizione numero 47 del Festival di Sanremo, quando ha affiancato Mike Bongiorno e Piero Chiambretti.

Una grande occasione per la sua carriera, soprattutto accanto a due grandi come i conduttori citati. Ma non è l’unica cosa fatta da Valeria.

Non tutti ricorderanno, forse, ma nel corso degli anni Valeria è stata protagonista di diversi reality.

Reality Circus

Proprio in TV l’abbiamo vista, come dicevamo, anche in vari reality show. Tra questi ad esempio nel 2006 è stata tra le concorrenti di Reality Circus di Barbara D’Urso.

In questa occasione si è classificata quinta. Vincitrice di quell’edizione, invece, l’ex allieva di Amici e tronista di Uomini e Donne, Sabrina Ghio.

Isola dei Famosi

A seguire tra gli altri programmi nel 2008 l’abbiamo vista tra i naufraghi (non in gara) durante la sesta edizione dell’Isola dei Famosi, dove ha partecipato poco più tardi, nel 2012.

Poi Valeria Marini è stata anche tra le guest star nel 2018 all’Isola dei Famosi.

Valeria Marini a Ballando con le Stelle

Altri programmi che l’hanno vista protagonista riportiamo Ballando con le stelle nel 2014.

Non è stata una concorrente vera e propria. Nella trasmissione di Milly Carlucci, infatti, ha ricoperto il ruolo di ballerina per una notte.

Notti sul Ghiaccio

Nel 2015 sempre su Rai 1 abbiamo ritrovato Valeria Marini come concorrente di Notti sul ghiaccio.

Purtroppo non è riuscita ad arrivare fino in fondo e si è classificata solo ottava ed è stata la quarta concorrente eliminata di quella edizione, vinta poi da Giorgio Rocca.

Grande Fratello Vip

Successivamente nel 2016 l’abbiamo vista tra i protagonisti della prima iconica edizione del Grande Fratello Vip.

A seguire Valeria Marini nel 2020 torna alla quarta edizione del GF Vip come concorrente. Come se la caverà stavolta? Fin dai primi giorni ha avuto discussioni accesissime (tanto da arrivare alle mani) con Antonella Elia, oltre a fare delle rivelazioni importanti.

Temptation Island Vip con Valeria Marini

La prima edizione di Temptation Island Vip nel 2018 ha visto tra i concorrenti anche Valeria Marini e il suo compagno del periodo Patrick Baldassarri.

I due fidanzati da 6 mesi hanno messo il gioco la loro relazione e si sono separati a fine percorso.

Lei si era avvicinata al tentatore Ivan Gonzalez, restandoci poi amica.

Supervivientes

Nel 2021 Valeria Marini ha avuto modo di partecipare anche a Supervivientes, reality spagnolo che corrisponde alla nostra Isola dei Famosi.

Qui ha ritrovato anche Gianmarco Onestini, per il quale ha ammesso di aver provato una certa curiosità.

L’avventura di Valeria (seppur amatissima) si è conclusa dopo 54 giorni, dove è stata protagonista di grandi discussioni e momenti epici!

Grande Fratello Vip 6

Nel 2021 ritroviamo Valeria Marini tra i concorrenti dell’edizione numero 6 del Grande Fratello Vip, condotta ancora una volta da Alfonso Signorini. A supporto del conduttore come opinioniste troviamo invece Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

La showgirl dunque si è ritrovata nel cast del reality show di Canale 5. Stavolta, stando alle indiscrezioni, per lei sarebbe previsto un ruolo speciale. Stavolta ha partecipato in coppia con Giacomo Urtis. La sua avventura anche stavolta è durata alcune settimane.

Tale e Quale Show

Altra occasione importante per la carriera di Valeria Marini è Tale e Quale Show. La showgirl vuole stupire tutti con le sue imitazioni.

Alla conduzione del programma, come di consueto, rivedremo Carlo Conti, affiancato dalla regia formata da: Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello. Ogni puntata ha un quarto giudice speciale.

BellaMà

Dal 2024 è nel cast fisso di BellaMà, trasmissione di Pierluigi Diaco.

Valeria Marini a Ne vedremo delle belle

A Ne vedremo delle belle nel 2025 Valeria Marini è stata voluta da Carlo Conti per fare parte del cast.

Questi invece i giudici: Christian De Sica, Frank Matano e Mara Venier.

Le concorrenti di Ne vedremo delle belle

Queste le concorrenti di Ne vedremo delle belle: Adriana Volpe, Angela Melillo, Carmen Russo, Laura Freddi, Lorenza Mario, Matilde Brandi, Pamela Prati, Patrizia Pellegrino, Valeria Marini e Veronica Maya.