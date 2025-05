Qualche piccolo intoppo in occasione del compleanno di Valeria Marini. La showgirl ha dato appuntamento agli invitati alle 20:30, ma lei si è presentata un’ora e mezza dopo. A svelarlo Anna Pettinelli che su Instagram ci ha scherzato su: “Le vere dive si fanno attendere”.

Valeria Marini e il ritardo al suo compleanno

Ieri 14 maggio è stata una giornata davvero speciale per Valeria Marini. La showgirl ha infatti festeggiato il suo compleanno e, a quanto pare, alla festa erano presenti tanti vip e non solo. Tra gli ospiti della serata c’era anche Anna Pettinelli, che su Instagram ha raccontato di trovati alla serata dedicata all’ex volto de Il Bagaglino.

Ma c’è un ma, perché la festeggiata a quanto pare si è fatta attendere parecchio. Anna Pettinelli ha svelato infatti che Valeria Marini è arrivata nella location scelta per la serata un’ora e mezza dopo rispetto l’orario previsto. La docente di Amici 24 e speaker radiofonica mediante la sua pagina di Instagram, tra le storie, ha riportato quanto segue:

“Compleanno di Valeria”, ha detto subito la Pettinelli rivelando così di trovarsi al party dedicato a Valeria Marini. Ed è qui che l’insegnante ha spiegato che la showgirl sarebbe dovuta arrivare per le 20:30, ma qualcosa sembra essere andato decisamente storto. La Marini infatti sarebbe arrivata qualche ora dopo. Dal video infatti si sente Anna ripetere per ben due volte: “Ore 22:00….”. Un po’ come a sottolineare la tardività della festeggiata.

Anna Pettinelli al compleanno di Valeria Marini pic.twitter.com/bjl4ybhqPp — Novella2000 Archive (@disagio_tv) May 15, 2025

Nonostante l’attesa però ne sarà sicuramente valsa la pena, dato che quasi certamente l’evento sarà stato “stellare” come ama spesso dire la Marini.

D’altronde è proprio vero che i festeggiati si fanno attendere. O come dice Anna Pettinelli “Le vere dive arrivano tardi….” e in questo caso Valeria Marini sembra aver preso alla lettera questo modo di dire.

Auguri da tutti noi Valeria, buon compleanno!