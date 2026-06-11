Negli ultimi giorni il nome di Belen Rodriguez è tornato al centro dell’attenzione mediatica per una vicenda giudiziaria ancora in fase preliminare. La showgirl risulterebbe coinvolta in un’inchiesta della Procura di Milano relativa a due presunti incidenti stradali avvenuti in città, una circostanza che ha alimentato un acceso dibattito tra ricostruzioni giornalistiche, smentite da parte della difesa e interrogativi legati alla riservatezza degli atti, nell’ambito di un’ipotesi di omissione di soccorso.

Indagine in corso sugli incidenti di Belen Rodriguez a Milano

Le verifiche sugli incidenti di Belen sarebbero state attivate a partire da una segnalazione della Polizia Locale e, secondo quanto riportato da Rai News, gli investigatori avrebbero raccolto elementi come testimonianze dirette e materiale fotografico utile a ricostruire la dinamica dei fatti. Il primo episodio si sarebbe verificato nei pressi dell’Arco della Pace, dove un veicolo parcheggiato avrebbe riportato il danneggiamento di uno specchietto. Il secondo, avvenuto in via San Marco, risulterebbe più complesso: avrebbe coinvolto uno scooter e diverse auto in sosta, con conseguenze lievi per tre persone che avrebbero riportato ferite non gravi.

Da questi elementi sarebbe nata l’ipotesi di reato di omissione di soccorso, smentita in queste ore dalla difesa. In questa fase, come spesso accade, gli accertamenti servono a chiarire eventuali responsabilità prima di qualsiasi decisione formale della magistratura.

“Nessuna omissione di soccorso”, l’avvocato di Belen Rodriguez fa chiarezza sugli incidenti

A intervenire pubblicamente è stato l’avvocato Giuseppe Russo, legale della showgirl, che ha affidato la posizione della propria assistita a una nota diffusa all’Ansa. Il difensore ha respinto con fermezza l’ipotesi di omissione di soccorso, affermando: “In merito alle notizie che stanno circolando diffusamente relativamente ad alcuni lievi incidenti automobilistici che avrebbero coinvolto la signora Belén Rodriguez, si rende necessario smentire che sia stato commesso il reato di omissione di soccorso“.

La linea della difesa punta anche a ridimensionare la narrazione emersa sui media, ritenuta eccessivamente allarmistica rispetto alla reale portata dei fatti contestati. In questo contesto, il legale sottolinea come alcune ricostruzioni giornalistiche avrebbero contribuito a generare confusione, amplificando indiscrezioni non ancora confermate da atti ufficiali. L’obiettivo dichiarato è quindi quello di riportare la vicenda entro i confini di una corretta informazione, evitando interpretazioni premature in assenza di conclusioni investigative.

Un ulteriore elemento evidenziato dalla difesa riguarda la gestione delle informazioni sensibili emerse nelle ultime ore. Nella nota dell’avvocato Russo viene infatti segnalata la pubblicazione di dettagli ritenuti riservati, incluso il nominativo del magistrato titolare del fascicolo, circostanza che la difesa considera problematica sotto il profilo della riservatezza del procedimento.

Accanto a questo aspetto, viene sollevata anche la questione dell’impatto mediatico sulla figura della showgirl. Il legale denuncia infatti possibili danni d’immagine derivanti dalla diffusione delle notizie, affermando: “Alcune notizie di stampa non corrispondenti al vero stanno ingiustamente danneggiando l’immagine della signora Rodriguez“. Nella stessa linea, viene criticata anche la circolazione di informazioni relative alla salute della sua assistita, considerate non pertinenti e potenzialmente lesive della sfera personale.

Al momento, Belen Rodriguez non ha rilasciato dichiarazioni dirette, scegliendo di mantenere il silenzio pubblico e di affidare ogni comunicazione ufficiale esclusivamente al proprio legale. Una scelta che, almeno per ora, mantiene la vicenda sul piano strettamente giuridico, in attesa di eventuali sviluppi da parte della magistratura o di ulteriori chiarimenti investigativi.