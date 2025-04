Valeria Marini pubblica un video in cui le showgirl di Ne vedremo delle belle parlano alle sue spalle e ringrazia i fan per l’affetto

Valeria Marini sembra esserci rimasta molto male dopo la clip di ieri sera a Ne vedremo delle belle in cui abbiamo visto le altre showgirl parlare alle sue spalle. Ha pubblicato il commento di una fan e ha ringraziato i follower per il sostegno.

Il ringraziamento di Valeria Marini

Ieri sera è andata in onda la terza puntata di Ne vedremo delle belle e abbiamo assistito a varie esibizioni e alla fine come vincitrice è stata eletta Angela Melillo. Ovviamente, non sono mancate alcune frecciatine tra le concorrenti e anche attimi di sconforto per una di loro in particolare.

Valeria Marini ha visto una clip, poi pubblicata sul proprio profilo Instagram, all’interno della quale ha potuto vedere e ascoltare le altre showgirl parlare alle sua spalle. “Chiudiamo Valeria in un camerino“, suggerisce Matilde Brandi e poco dopo Veronica Maya continua: “Ma quella fa un bordello, non la senti che starnazza?“. Il filmato si chiude con la Marini durante le prove che esce dalla stanza in preda alle lacrime. “Per me non è un momento facile, mi viene da piangere. Crollo quando sono stanca scusate“, ha detto prima di andarsene.

LEGGI ANCHE: Sta succedendo di nuovo? Stefano De Martino è stato beccato sotto casa di Belen (VIDEO)

I suoi fan la stanno sostenendo e, per tale ragione, ha pubblicato il video che abbiamo citato poc’anzi con un sovraimpressione il commento di una follower a suo favore. “Le altre 9 si rendono conto di star facendo solo figuracce“, si legge nello screenshot. A questo si aggiunge anche la parte in descrizione, un messaggio da parte di Valeria Marini stessa:

“Il pubblico vede tutto, grazie per il supporto straordinario. Con voi non sono mai sola, per fortuna. Siete stellari, I Love You”.

LEGGI ANCHE: Carmen Russo si cimenta a cantare Anema e core

Vedremo se di tutto ciò se ne parlerà anche la prossima settimana.