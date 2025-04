In queste ultime ore è spuntato un nuovo gossip in merito a un presunto riavvicinamento tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Ecco tutto quello che sappiamo.

Belen Rodriguez e De Martino di nuovo insieme?

La storia d’amore tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez sembra non chiudersi mai perché, nonostante tutte le volte che si sono lasciati, c’è qualcosa che li riattrae l’uno all’altra. Sembra essere successo di nuovo in questi ultimi giorni, come riporta anche Gabriele Parpiglia.

L’esperto di gossip, infatti, ha pubblicato su Thread un video all’interno del quale si vede il conduttore entrare in una macchina. Stando a quanto afferma il giornalista, infatti, l’ex ballerino si stava aggirando a passo spedito nei dintorni della casa della showgirl:

“Sintonia ritrovata ? Lui NERVOSO FA avanti e indietro in casa di lei per provare a sfuggire ai paparazzi che da un mese lavorano in cerca di conferme, della foto conferma. Il racconto, senza fantasie e giudizi ma la cronaca di questi ultimi trenta giorni la trovate nella mia newsletter”.

Se il ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino fosse confermato tutti i fan sarebbero al settimo cielo. Tuttavia non è detto che quanto visto nel filmato corrisponda a quanto riportano le indiscrezioni perché i diretti interessati non hanno ancora confermato nulla.

Noi di Novella2000 rimaniamo a disposizione per qualsiasi conferma o smentita, come al solito. Secondo il web, un nuovo riavvicinamento potrebbe essere comunque possibile perché né Stefano né Belen sembrerebbero impegnati con altre persone in questo momento. Secondo voi qual è la verità? Fatecelo sapere con un commento!