Ospite a Da noi… a ruota libera, Valeria Marini ha svelato di essere innamorata e ha espresso il desiderio di diventare giudice in un talent show. Ha raccontato con entusiasmo il suo cameo in Beautiful…

Il nuovo amore di Valeria Marini

Valeria Marini è tornata sotto i riflettori con la sua solita energia e la sua immancabile vena ironica. Ospite dell’ultima puntata di Da noi… a ruota libera, il talk show domenicale di Rai 1 condotto da Francesca Fialdini (con la partecipazione speciale di Nek) la showgirl ha parlato con spontaneità di amore e del suo sogno di diventare giudice in un talent show.

Con un sorriso luminoso e restando piuttosto misteriosa, Valeria Marini ha confessato: “Se c’è qualcuno nella mia vita? Sì…”, lasciando intendere che Cupido ha nuovamente fatto breccia nel suo cuore.

Non ha svelato nessun nome e ha preferito mantenere per sé tutti i dettagli, ma l’aria da persona interessata non è passata inosservata.

Il sogno della Marini

Non solo amore e relazioni, però. Valeria Marini ha guardato anche al futuro professionale con entusiasmo e ha un sogno ben chiaro:

“Mi piacerebbe tanto fare da giudice in un talent, mi candido ufficialmente!”. Si tratterebbe di una nuova veste per lei, dopo essere spesso stata dall’altra parte e giudicata da altri. Vorrebbe quindi mettersi alla prova in un nuovo programma e chissà che queste sue parole non possano magari essere prese in considerazione dagli addetti ai lavori.

Nel corso dell’intervista, Valeria Marini ha anche raccontato il divertente cameo interpretato nella soap opera Beautiful (che vede altre due guest star italiane):

“Ho interpretato me stessa. Non mi daranno l’Oscar, ma è stata una bella esperienza”, ha scherzato, mostrando ancora una volta la sua autoironia.

Valeria Marini dunque sogna in grande dopo l’apparizione in Beautiful. Vedremo se quest’altro suo sogno diventerà realtà un giorno.