Dopo Temptation Island per quanto abbia intrapreso una conoscenza con la single Ary, Valerio avrebbe rivisto l’ex Sarah pochi giorni fa.

Temptation Island, Valerio e Sarah beccati insieme

La storia tra Valerio e Sarah a Temptation Island ha lasciato il segno, e il loro falò di confronto è stato senza dubbio uno dei momenti più intensi dell’edizione. Un mese dopo la fine del programma, la situazione appare ancora intricata: la coppia si è detta addio, ma i legami del passato sembrano tutt’altro che spezzati.

Secondo le anticipazioni lanciate da Lorenzo Pugnaloni, i due sarebbero stati avvistati insieme in un ristorante di Frascati pochi giorni fa. “Tra loro due non è finita. Infatti posso rivelarvi che dopo il programma si sono risentiti. E non solo, si sono anche rivisti… Ma in tutto questo, Ary lo saprà?”, ha scritto l’esperto di gossip tra le storie di Instagram.

Storia Instagram – Lorenzo Pugnaloni – Sarah e Valerio Temptation Island

Valerio durante la puntata del “mese dopo” ha confermato che i rapporti con la ex non sono del tutto chiusi:

“Uscito dal programma ho incontrato la mia ex. Abbiamo parlato molto e dopo due incontri le cose si sono distese. Anche se è finita, per me lei sarà sempre importante e le voglio bene. Siamo stati insieme cinque anni, non posso cancellare quello che c’è stato di bello.”

Come detto, però Valerio ha anche spiegato che quell’interesse per la single Ary mostrato all’interno di Temptation Island è tutt’altro che svanito. Conclusa l’avventura nel reality è stata lei a cercarlo e in puntata si sono presentati insieme.

Dall’altra parte c’è da dire che Sarah non ha nascosto il dolore e tra le lacrime ha ammesso di amare ancora Valerio. Ha provato a riavvicinarsi dopo Temptation Island, ma ha capito che lui stava intraprendendo una nuova conoscenza, di cui comunque si è detta felice. Allo stesso tempo la fidanzata ha dichiarato di essersi mancata di rispetto troppe volte e ora vuole pensare a sé stessa.

Ora resta da capire se Valerio riuscirà a voltare pagina o se il capitolo con Sarah è ancora lontano dalla parola “fine”. Per lei intanto non è escluso possano aprirsi le porte di Uomini e Donne, almeno secondo i chiacchiericci degli ultimi giorni.