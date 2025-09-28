Ad Amici 25 ha fatto il suo ritorno in qualità di insegnante di ballo dopo 4 anni, Veronica Peparini. L’insegnante ha ricevuto in studio un grande applauso da parte del pubblico e ha ricevuto una bellissima accoglienza.

Amici 25, il ritorno di Veronica Peparini

Dopo l’ottimo debutto di Tú sí que vales che ha vinto la sfida degli ascolti contro Ballando con le Stelle (QUI I DATI DELLA SERATA), questo pomeriggio gli occhi sono tutti concentrati sulla nuova edizione di Amici 25, dove vedremo la formazione della classe con tutti gli allievi di questa stagione. Grande attesa anche per il ritorno tra gli insegnanti di ballo di Veronica Peparini.

Dopo alcuni anni lontana dalla trasmissione (ben 4), in cui però di tanto in tanto l’abbiamo rivista in qualità di giudice esterno, oggi Veronica Peparini ha deciso di rimettersi nuovamente in gioco come insegnante. Prima del suo ingresso è stata presentata in grande stile, come giusto che sia. Tutto è partito da un filmato celebrativo e gli applausi del pubblico che ne sono seguiti con il suo ingresso in studio.

“La nuova insegnante di Amici è Veronica Peparini”, ha detto Maria De Filippi. Ed ecco il momento dell’arrivo della professoressa di Amici 25.

Dopo 4 anni… torna a casa… la prof. Veronica Peparini! ❤️ #Amici25 pic.twitter.com/ELifG4tQjI — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) September 28, 2025

È come se la Peparini non fosse mai andata via! La professoressa di Amici 25 ha ringraziato per la meravigliosa accoglienza ricevuta, mai scontata, ed è parsa molto carica di poter ricominciare questo percorso, proprio da dove aveva interrotto.