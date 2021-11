Vito Coppola: ‘Arisa? Il nostro rapporto andrà oltre Ballando’

Vito Coppola è una delle novità più interessanti della nuova edizione di Ballando con le Stelle, dove da ormai metà gara accompagna la favorita Arisa. Partenopeo, figlio di ballerini a cui è stata pronosticata la nascita di un talento della danza, Vito continua a raccogliere consensi tra pubblico e giudici del varietà. Merito soprattutto di quella sintonia palpabile che è riuscito a creare con la celebrity che accompagna in pista. Una sintonia nella quale qualcuno non rinuncia a leggere un che di più profondo e intimo.

Vito ha raccontato l’incontro con Arisa alla nostra Tiziana Cialdea. E nel tracciare un ritratto del legame con la cantante ha sottolineato tutti i loro punti d’incontro. Senza trascurare di prevedere che il loro rapporto andrà oltre Ballando.

“Ci siamo incontrati per la prima volta poche settimane fa, ma è come se ci conoscessimo da sempre. Siamo molto simili: entrambi ritardatari, entrambi istintivi. Se dobbiamo dirci qualcosa, lo facciamo senza filtri. Ci capiamo al volo, a volte neanche serve parlare. Sento che lei è una di quelle persone che ci saranno sempre: il nostro rapporto non si limiterà ai tre mesi del programma”.

Sapere di aver ricevuto una partner così importante alla sua prima esperienza nel varietà, poi, lo ha gratificato ed elettrizzato al tempo stesso.

“Ho provato un entusiasmo che non so descrivere: la ritengo un’artista speciale. Non a caso – e gliel’ho detto – in passato ho scelto delle sue canzoni per le mie coreografie. Devo ammettere che non me l’aspettavo: essendo alla mia prima esperienza nel programma, non credevo che mi affidassero un personaggio di spicco come lei”.