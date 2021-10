L’ex di Miriana Trevisan scrive a Novella e fa chiarezza sul loro amore

Vito Fiusco, ex fidanzato di Miriana Trevisan e attuale compagno di Veronica Ursida, scrive a Novella chiarendo in che rapporti è con la gieffina

Settimane di voci in cui si è rincorsa una verità dietro l’altra intorno alla situazione sentimentale di Miriana Trevisan si concludono oggi con un chiarimento definitivo. Chiarimento che arriva a Novella 2000 attraverso le parole di Vito Fiusco.

Vito, ristoratore romano, è finito nel mirino del gossip proprio a causa della sua storia d’amore con Miriana, che tuttavia si sarebbe conclusa ben prima dell’entrata di lei al GFVip.

Vito aveva già provato a spiegarsi in Rete usando Deianira Marzano come cassa di risonanza. Ma dal momento che, nonostante i vari tentativi, qualcuno insinua ancora che il suo legame con Miriana Trevisan sia in corso, Fiusco prende la situazione di petto.

Tra i motivi che lo hanno spinto a contattare Novella 2000 c’è il fatto che ormai sta vivendo un’altra relazione. E anche stavolta la sua compagna non è sconosciuta al grande pubblico. Vito Fiusco frequenta infatti Veronica Ursida, pierre romana che è una vecchia conoscenza della trasmissione di Canale 5 Uomini e Donne.

Ma vediamo che cosa ci ha scritto Vito Fiusco sul suo passato con Miriana Trevisan.

Lettera di Vito Fiusco a Novella 2000

“Cara Novella 2000, ti scrivo per fare chiarezza su un fatto che da giorni mi sta causando disagio e dispiacere, legato alla mia storia sentimentale – terminata da tempo – con Miriana Trevisan, attualmente ospite della Casa del Grande Fratello VIP.

Con Miriana abbiamo avuto una bella relazione sentimentale, poi trasformata, dopo la separazione, in una profonda amicizia.

La storia è terminata alcune settimane prima del suo ingresso nella Casa, ma pare che alcuni ritengano che tale storia sia ancora in piedi. Tanto da inviarmi, quotidianamente, sollecitazioni di dire la verità attraverso le mie pagine social, con messaggi sia privati sia pubblici, spesso anche aggressivi.

Ciò, oltre a dispiacere me, è motivo di necessaria chiarezza con la mia compagna Veronica, con la quale da alcune setti mane sto vivendo una bellissima relazione.

Anche Veronica, come me, riceve da giorni decine di messaggi relativi al mio rapporto precedente con Miriana, messaggi dai toni, spesso, pesanti e inquisitori.

Veronica mi è vicino, ma non trovo giusto che anche lei debba subire una tensione inutile e ingiustificata per un fatto inesistente.

La verità, cara Novella, lo ripeto: è che la mia storia con Miriana era già terminata prima del suo ingresso nella Casa del GFVip. Per questo ho potuto legarmi a Veronica, in piena libertà e onestà.

Mi dispiace, altresì, l’atteggiamento severo della madre di Nicola Pisu. Miriana è una persona onesta e sincera. Le sono grato se potrete dare voce alla assoluta verità.

Con stima,

Vito Fiusco”

