Vladimir Luxuria, delusa da Jeremias, lancia una stoccata a Belen

Le parole di Vladimir Luxuria su Jeremias e Belen

Vladimir Luxuria, così come tanti telespettatori, si aspettava di vedere Jeremias Rodriguez decisamente più combattivo a L’Isola dei Famosi. Dopo appena 5 settimane, invece, l’ex naufrago ha scelto di fare ritorno a casa perché stufo delle continue critiche e delle dinamiche da reality.

Ilary Blasi e gli opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria hanno provato a convincerlo a restare, ma con scarsi risultati. Jeremias è tornato dalla sua famiglia, rinunciando così a questa esperienza. A TV Mia, come raccolto da Biccy, proprio Vladimir ha parlato di questo argomento. La Luxuria ha tirato in ballo anche la sorella dell’ex naufrago Belen Rodriguez. Alla showgirl argentina ha lanciato una stoccata, mentre di Jeremias ha detto di essere davvero delusa:

“Nel 2008 sono stata naufraga e se lei è diventata quella che tutti conosciamo è grazie a me. A me che ho tirato fuori la sua relazione con Rossano Rubicondi. Da loro mi aspettavo la stessa grinta, invece entrambi non vedevano l’ora di abbandonare. Che delusione”.

Per quanto riguarda i suoi favoriti, invece, Vladimir Luxuria ha detto di apprezzare molto Alessandro Iannoni, il figlio di Carmen Di Pietro, e Lory Del Santo. Sul ragazzo ha detto di vedere in lui una vera e propria rivelazione, mentre sull’attrice ha dichiarato come il suo modo di giocare non vada mai a sminuire gli avversari.

Successivamente sempre a TV Mia Vladimir Luxuria ha spiegato di aver, in questi anni, avuto modo di essere concorrente e opinionista de L’Isola e le manca solo la conduzione. La stessa, però, ha fatto sapere di non voler prendere il posto a Ilary Blasi, che reputa “bravissima”. Piuttosto le piacerebbe realizzare una nuova trasmissione, che prenda spunto dalle idee di Renzo Arbore. Oltretutto ha svelato che proprio con Ilary e Nicola stanno pensando a un nuovo programma:

“(…) L’idea è quella di ricreare le atmosfere di Quelli della notte, il programma del 1985 di Renzo Arbore, che fece la storia della televisione, un palcoscenico surreale, trasgressivo, ironico. Diciamo un po’ come me”.

Insomma le idee a Vladimir Luxuria non sembrano mancare e chissà che in futuro non ci sia la possibilità di vedere una trasmissione tutta sua insieme a Ilary Blasi e Nicola Savino!

