Nel format “Angolo Malala”, Pamela Petrarolo ha raccontato cosa è successo con Jessica Morlacchi dopo il GF e del perché quest’ultima avrebbe detto di essere “molto delusa”. L’ex volto di Non è la Rai ha spiegato: “Mi voleva denunciare”. Ma non è tardata ad arrivare la risposta della cantante…

Pamela Petrarolo: “Jessica voleva querelarmi”

Non solo le bordate a Tommaso Franchi. Dopo settimane di silenzi e frecciatine velate, Pamela Petrarolo ha deciso di raccontare la sua verità sul rapporto ormai incrinato con Jessica Morlacchi. Le due ex concorrenti del Grande Fratello avevano stretto una forte amicizia all’interno della Casa, ma fuori, le cose sono precipitate.

In molti avevano notato l’assenza di interazioni con Pamela Petrarolo e un commento di Jessica Morlacchi in una diretta su Instagram ha alimentato i sospetti: “Se c’è qualcuno che mi ha deluso? Devo essere sincera, sì, molto, ma tanto, ragazzi, tanto… non ne parlo oltre”.

Ieri sera, Pamela Petrarolo ha deciso di esporsi nell’ultima puntata della sua rubrica “Angolo Malala”, confermando di essere lei la persona a cui si riferiva quel “delusa” da parte di Jessica. Ma non si è fermata lì: “Adesso vi racconto un aneddoto”, ha dichiarato, svelando un episodio legato a un’intervista registrata per la sua rubrica.

Pamela Petrarolo ha spiegato di aver condiviso in via preventiva con Jessica Morlacchi la puntata e il trailer dell’intervista per rassicurarla, ma il giorno dopo è stata contattata da un collaboratore della Morlacchi: “Mi chiama e mi dice: ‘Pamela devi immediatamente togliere questo trailer, Jessica è nera, ti sta andando a denunciare, ti sta andando a querelare’”.

Incredula, la Petrarolo ha rimosso il contenuto, ma oggi si interroga: “Si può denunciare un’amica per un trailer?”. Con queste parole dunque Pamela Petrarolo ha inevitabilmente attirato l’attenzione del web e, di conseguenza, anche di Jessica Morlacchi, che ha deciso di intervenire, dando una versione totalmente differente dei fatti (QUI TUTTI I DETTAGLI).