In una puntata di Angolo Malala, Pamela Petrarolo è intervenuta dopo le frecciatine di Tommaso Franchi dei giorni scorsi e ha raccontato così la sua versione dei fatti.

Pamela Petrarolo replica a Tommaso Franchi

Uno scontro tra ex gieffini infiamma i social. Dopo le pungenti parole di Tommaso Franchi durante un’intervista a Giada De Miceli su Radio Radio, è arrivata puntuale la replica di Pamela Petrarolo, che ha deciso di raccontare la sua verità attraverso la sua rubrica social Angolo Malala.

Pamela Petrarolo ha spiegato come il rapporto tra lei e Tommaso sia cambiato dopo una serie di episodi ben precisi accaduti dentro e fuori dalla Casa del Grande Fratello: “Durante la finale del GF, Mariavittoria viene eliminata. Io vado per salutarla, ma Tommaso non vuole che mi avvicini e mi allontana con veemenza.”

A questo punto Pamela Petrarolo ha raccontato che Mariavittoria ha subito chiarito la situazione con parole chiare: “Maria Vittoria invece ha detto: ‘No, a me non me ne frega niente, io non so nulla, voglio comunque baciarla e abbracciarla’. E devo dire che mi ha fatto molto piacere.”

Secondo la showgirl, a dare fastidio a Franchi sarebbe stata un’intervista dove aveva detto che “Tommaso sembrava più preso di Maria Vittoria”. Da lì in poi, il rapporto si sarebbe fatto più teso:

“Durante i break pubblicitari e anche nel trasferimento per il balletto finale, Tommaso non ha perso tempo a provocarmi e cercare una reazione. Che io ovviamente non gli ho dato, perché Malala vola alto.”

Poi ancora Pamela Petrarolo ha poi ricordato un episodio avvenuto mesi dopo la fine del programma: “A una cena post-GF, ci siamo trovati seduti allo stesso tavolo. Tommaso chiacchierava con tutti, anche con mio marito. Ha fatto persino foto con le mie figlie, che durante il GF erano sue fan sfegatate.”

Per questo motivo Pamela sembra essere perplessa, così da rilanciare: “E quindi dopo qualche mese, leggere questa frecciatina mi fa venire in mente una domanda: ma la maschera, chi ce l’ha?”.

La frecciatina di Franchi

Come detto questo intervento di Pamela Petrarolo nel suo Angolo Malala, deriva dall’intervista di Tommaso Franchi a Radio Radio, dove ha dichiarato:

“Gli ex gieffini? Alcuni li sento, alcune invece hanno la maschera, quindi non hanno bisogno di andare a Tale e Quale Show per metterne un’altra. Se parlo di Pamela Petrarolo? Non lo so che fa. Io non l’ho più vista, non l’ho mai più sentita. Anzi, non so chi sia.”

Frasi che non sono passate inosservate. Tant’è che Pamela Petrarolo già su Instagram aveva risposto sostenendo che era impegnata con la preparazione per Tale e Quale Show e di non volere cedere alle provocazioni, perché non ne avrebbe alcun bisogno.

Ora, però, attraverso Angolo Malala, ha voluto togliersi qualche sassolino dalla scarpa! Come risponderà ora Tommaso Franchi? Ci sarà un intervento di Mariavittoria? Non esiteremo a informarvi in tal caso.