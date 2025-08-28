Ricordate l’ex fidanzata di Temptation Island, Gabriela Chieffo? Ha festeggiato il suo compleanno con una torta che riportava un errore grammaticale, che non è sfuggito. Lo strafalcione è diventato virale, ma lei è intervenuta…

Lo strafalcione sulla torta di Gabriela di Temptation Island

Gabriela Chieffo è stata una protagonista di Temptation Island, ma in queste ore è tornata a far parlare di sé e non per motivi legati alla sua relazione. Questa volta si tratta di una curiosità social diventata virale.

In occasione del suo 22esimo compleanno, la giovane ex di Temptation Island ha festeggiato in compagnia del marito Giuseppe Ferrara, pubblicando diverse foto della festa su Instagram. A far discutere non è stato l’abito, né il party, bensì la torta. Sopra il dolce campeggiava una scritta ironica:

“22 anni che il mondo a la fortuna di avermi”, con il verbo “avere” scritto senza l’H, un errore che ha subito attirato l’attenzione degli utenti sui social network, che non sono rimasti di certo a guardare.

Foto Instagram Gabriela Chieffo (Temptation Island)

I commenti non si sono fatti attendere, molti accusavano Gabriela di Temptation Island di non essersi nemmeno accorta dello sbaglio. Ma lei ha risposto chiaramente con una storia: “Avevo espressamente chiesto questa frase scritta in modo corretto! Purtroppo quando l’ho aperta l’h non c’era, dovevo buttare la torta?”.

Un chiarimento che ha placato in parte le critiche, anche se l’episodio ha comunque continuato a circolare online. Gabriela di Temptation Island non è nuova a polemiche sui social. Infatti qualche tempo fa aveva ricevuto degli attacchi sul web per aver documentato un trattamento estetico alle labbra, anche in quel caso rispondendo con franchezza.

Con questo episodio, ancora una volta, Gabriela ha scelto la via della sincerità, affrontando l’ironia del web con leggerezza pur sapendo che dà lì a poco avrebbe potuto attirare l’attenzione di molti. In ogni caso: auguri di buon compleanno!